Speditionen Hans-Heiner Honold 75

Neu-Ulm / kö

Einer der profiliertesten Familienunternehmer der Region, Hans-Heiner Honold vom gleichnamigen Logistik-Spezialisten, wird heute 75 und feiert im engen Familienkreis. Die Firmengruppe mit 1250 Mitarbeitern und 22 Standorten, die zwischenzeitlich sein Sohn Heiner-Mathias Honold führt, hat auch das richtige Geburtstagsgeschenk parat: einen Rekordgewinn in der nun fertigen Bilanz für 2017. Honold war auch mehr als 40 Jahre in der IHK tätig. Er engagierte sich zudem im Club der Industrie, in der Stiftung Familienunternehmen, bei der Hochschule Neu-Ulm. Honold gilt als Pionier der Branche und hatte 1976 den Deutschen Paket Dienst (DPD) mitgegründet. Er brachte die Firma mit neuen Standorten und Logistikhallen auf Expansionskurs, bis nach Rumänien. Zu den Gratulanten heute zählen Ehefrau Inge, die Söhne Heiner-Mathias und Ulrich Andreas mit ihren Ehefrauen sowie fünf Enkel.