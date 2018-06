Arbeitsmarkt Handwerk warnt vor Abschiebungen von Azubis

Ulm / jkl, dpa

Die Handwerkskammer Ulm kritisiert, dass Flüchtlinge in Ausbildung ausgewiesen werden können. So entstehe wirtschaftlicher Schaden.

Die Handwerkskammer Ulm fürchtet drohende Abschiebungen Geflüchteter, die inzwischen in Betrieben in der Region arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren, und dadurch einen wirtschaftlichen Schaden für die Betriebe. Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich hat sich daher in einem Brief an die Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gewandt. Während die Politik über Zurückweisungen an Grenzen, Abschiebungen und das Durchsetzen des Rechtsstaats diskutiere, sollten bei der Anwendung des Aufenthaltsrechts wirtschaftspolitische Bedürfnisse beachtet werden. „Wir sind auch für einen funktionierenden Rechtsstaat“, schreibt Mehlich. „Aber wir sind auch dafür, dass man das Funktionieren des Landes und die aktuelle Situation, die herrscht, nicht ausblendet in den politischen Debatten und Entscheidungen.“

Er verstehe nicht, warum der Rechtsstaat bei denjenigen zuerst durchgesetzt werde, „die sich offen und am fleißigsten und engagiertesten in unsere Betriebe und das Land integrieren wollen“. Mit jeder Abschiebung eines Azubis oder Mitarbeiters mit Fluchthintergrund würden vorherige Bemühungen, Zeit und Geld von Handwerksbetrieben, einen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft zu leisten, wertlos gestellt. „Anders gesagt: Es ist doch schizophren, wenn das eine Ministerium Geld in Förderprogramme zur Integration investiert, und das andere Ministerium betreibt ohne Rücksicht darauf anschließend die Abschiebung.“

Unterstützung zugesagt

Mehlich fordert in seinem Brief an die Ministerin, einen „Spurwechsel und damit ein Aufenthalt im Land ohne Abschiebegefahr für integrationswillige Flüchtlinge, wenn sie zwischen 2014 und 2016 nach Deutschland gekommen sind und mittlerweile in einem Betrieb arbeiten, Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern zahlen oder eine Ausbildung machen“. Inzwischen teilte eine Sprecherin des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums mit, dass betroffene Betriebe Unterstützung vom Ministerium erhalten sollen und die Hinweise ernst genommen werden.

Aktuell bilden die Handwerksbetriebe in der Region 255 Flüchtlinge aus. 182 davon haben ihre Ausbildung 2017 begonnen, das entspreche 6 Prozent aller neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse. Für 2018 erwartet die Kammer 500 Ausbildungsverträge mit Flüchtlingen.