Bürokratie Handwerk fordert Ausnahmen

Ulm / jkl

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Ulm hat sich für Ausnahmeregelungen für das Handwerk bei der Tachopflicht und der Grundsteuer ausgesprochen. Zwar sei die Konjunktur im Handwerk weiterhin ausgesprochen stark, dennoch belaste die Ausdehnung der Tachopflicht auf Fahrzeuge mit einer Gesamtgewicht zwischen 2,4 und 3,5 Tonnen die Betriebe im Gebiet der Kammer stark.

Dieser Vorschlag bedeute für die Betriebe einen zusätzlichen bürokratischen und finanziellen Aufwand, heißt es in einer Mitteilung. Allein der Einbau eines Tachographen koste etwa 1500 Euro. „Handwerkerleistungen beim Kunden verteuern sich durch solche Vorschriften. Wer soll sonst die Kosten für erhöhten Aufwand tragen?“, sagt Kammerpräsident Joachim Krimmer. Regelungen, die sich am Fahrzeuggewicht orientieren, seien eigentlich Regeln für das Transportgewerbe, „unsere Betriebe betrifft es jedoch am meisten“.

Auch bei der Grundsteuerreform gebe es Handlungsbedarf. „Es ist die Aufgabe der Politik, Vorschriften und Regelungen zu formulieren, die möglichst nur die betreffen, für die sie gedacht und sinnvoll sind“, sagte Krimmer. Die Neureglung dürfe nicht zu einer Mehrbelastung der Betriebe führen. Die Vollversammlung regte bei der anstehenden Grundsteuerreform an, die Höhe der Grundsteuer insgesamt zu reduzieren.