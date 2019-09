Geschäfte eröffnen, Geschäfte schließen, so ist das in einer Stadt. Doch wenn Andreas Maurer am 30. September die Löwen-Apotheke schließt, endet ein einzigartiges Kapitel Ulmer Stadtgeschichte. Denn die Apotheke ist Ulm ältestes Fachgeschäft. Bald heißt es: Sie war es....