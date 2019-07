Es gibt so Aussagen, die mag man nur ungern unwidersprochen im Raum stehen lassen. Zum Beispiel: „Tracht sieht bei jedem gut und schön aus.“ Aber zum einem sagt Nina Munz von Angermaier Trachten diesen Satz. Und zum anderen muss man festhalten: Immer mehr Menschen sind tatsächlich davon überzeugt, in Tracht gut und schön auszusehen.

Angermaier, 1948 in München gegründet, ist Marktführer für Trachtenmode – und hat sich nun einen geradezu strategischen Standort für eine neue Filiale ausgesucht: quasi in der Mitte zwischen Wiesn und Wasen. In Stuttgart hat Angermaier bereits eine Filiale, sogar in Berlin, in der dortigen Hofbräuhaus-Dependance am Alexanderplatz, und nun trachtet man eben auch in der Ulmer Kramgasse nach Umsatz. Am Donnerstag wird eröffnet.

Trachten sind Mitten in der Gesellschaft – und mitten in Ulm

Wer sich auf Volksfesten umschaut, sieht heute viel mehr Menschen in Trachten als einst, nicht zuletzt jüngere Leute. „Früher hatten Trachten ein verstaubtes Image“, sagt Angermaier-Geschäftsführer Dr. Axel Munz, „wir haben sie modernisiert“. Und aus der regionalen Verankerung habe man Dirndl und Lederhose „in die Mitte der Gesellschaft gebracht“. Jetzt auch in die Ulmer Mitte.

Tracht transportiere ein Lebens- und schaffe ein Zusammengehörigkeitsgefühl, erklärt Munz. Und ganz einfach: „Junge Leute finden es lustig, sie zu tragen.“ Eine Rolle dürften auch die Einführung von Komplett-Sets vor 25 Jahren gespielt haben, außerdem PR-Coups wie das Fußball-WM-Dirndl zum Sommermärchen oder das teuerste Dirndl der Welt mit 150.000 Svarowski-Steinen. „Wer Tracht hört, denkt an Angermaier“, sagt Munz.

Im Ulmer Angermaier gibt es das Vollsortiment an Trachten

Der Geschäftsführer hat einige Beziehungen nach Ulm, etwa „eine frühere recht liebe Bekannte“ und Freunde wie den Veranstalter Carlheinz Gern, der Mitgesellschafter der Angermaier-Filiale ist und die Fäden mitgesponnen hat. Fußball hat Munz auch einst in Ulm gespielt – als Göppinger gegen die Spatzen. Mit der Situation des Ulmer Einzelhandels hat er sich dafür nun nicht sonderlich auseinandergesetzt: „Wir sind so überzeugt von uns, dass uns das egal ist, ehrlich gesagt“. Konkurrenz? „Ficht uns nicht an“, ledert er.

In dem Laden gibt es das Vollsortiment für Frauen, Männer, Kinder. Das reicht vom tief dekolletierten Klassiker bis zum Designer-Dirndl mit rosa-lila Muster, von der Hirschlederhose bis zu Schwimmshorts in Lederhosenoptik.

Natürlich denkt Axel Munz als Geschäftsmann nicht nur an Wiesn und Wasen, sondern auch die vielen anderen Volksfeste in der Region. „Das wäre ja blöd von uns, wenn wir das liegen ließen.“

