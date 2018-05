Nahverkehr Haltestellen für Tram und Bus

Ulm / cst

Am 9. Dezember soll mit dem Fahrplanwechsel die neue Straßenbahnlinie 2, die vom Kuhberg bis in die Wissenschaftsstadt führt, in Betrieb gehen. Deshalb müssen dieses und auch kommendes Jahr die entsprechenden Straßenbahn-Haltestellen neu, aber auch Bushaltestellen weiterhin um- und ausgebaut werden.

Dazu gehören die Tiefbau­arbeiten zur Barrierefreiheit genauso wie die neuen Wartehäuschen (wir berichteten). Für letztere muss allerdings zunächst noch die Stadt die entsprechenden Mittel im Haushalt zur Verfügung stellen. Welche Kosten die SWU Verkehr übernimmt und welche Zuschüsse zu erwarten sind, ist derzeit noch unklar.

Dennoch hat der Umweltausschuss des Ulmer Gemeinderats dem Haltestellen-Ausbauprogramm 2018 bis 2019 jetzt in einer Sitzung zugestimmt. Für dieses Jahr stehen bei Gesamtkosten von 577 000 Euro 390 000 Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Für 2019 sollen diese dann auf 530 000 Euro erhöht werden, immer unter der Voraussetzung, dass der Gemeinderat den Haushalt 2019 entsprechend beschließt.