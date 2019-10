Halloween steht vor der Tür, die selbstgebastelten Kostüme bekommen den letzten Feinschliff und es steht fest, auf welche Party man geht. Doch so schön gruselig der Abend vor Allerheiligen auch sein soll, die Polizei Ulm warnt davor, die Halloween-Streiche ausarten zu lassen.

Polizei warnt vor Vandalismus

„Wer zu Halloween mit Zahnpasta das Auto der Nachbarn beschmiert und dabei beschädigt, muss mit einer Strafe rechnen, auch wenn es als Scherz geplant war“, betont Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Bei gemeinschaftlicher Sachbeschädigung, wie beispielsweise dem Demolieren von Bushäuschen oder Vandalismus an Parkbänken, müssten die Verantwortlichen sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen.

Dabei wird in den meisten Fällen die ganze Gruppe zur Rechenschaft gezogen - also auch diejenigen, die gar nicht aktiv an der Sachbeschädigung beteiligt waren. Für sie bedeutet das in jedem Fall eine Geldstrafe und eine angemessene Summe zur Wiedergutmachung für die Geschädigten.

Achtung vor Horrorclowns!

Auch die aus den USA stammenden sogenannten „Horrorclowns“ sind in den letzten Jahren immer mehr zum Problem geworden. Als Clowns verkleidete Menschen greifen dabei Unbeteiligte an. Die Polizei verfolge Straftaten wie Nötigung und versuchte Körperverletzung konsequent. Auch bloßes Erschrecken könne strafrechtlich verfolgt werden, wenn das Opfer einen Schock erleide, sich verletze oder sich in eine lebensgefährliche Situation bringe, erklärt die Polizei.

Was tun bei Halloween-Scherzen? Notruf statt Selbstjustiz

Wer Zeuge oder Opfer einer solchen Tat wird, soll ausdrücklich nicht auf den Täter losgehen und Selbstjustiz üben, sondern unverzüglich den Notruf 110 wählen. Auch Vandalismus soll in jedem Fall zur Anzeige gebracht werden. Zudem kündigt die Polizei für die Halloween-Woche erhöhte Präsenz an.

