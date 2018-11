Ulm Händler kritisieren Plakatwerbung in der Hafengasse

Ulm / Christoph Mayer

33 Gewerbetreibende fordern eine „idyllische“ Fußgängerzone und wollen, dass die Stadt alle Ständer entfernt.

Mehrere regelmäßig an den Lichtmasten in der Hafengasse befestigte Plakatständer rufen die versammelte Händlerschaft der zwischen Münsterplatz und Frauenstraße gelegenen Fußgängerzone auf den Plan. In einem Brief an Oberbürgermeister Gunter Czisch, Stadtbildpfleger Stefan Uhl und die Mitglieder des Ulmer Gemeinderates beschweren sich 33 Geschäftsinhaber über die rund 50 Zentimeter breiten und teilweise bis zu 2,50 Meter in die Höhe gehenden Plakate und fordern deren „komplette Entfernung“.

Ihre Begründung: Die Plakate störten das ansonsten gepflegte und hochwertige Erscheinungsbild der Hafengasse. „Das wirkt wie auf einer billigen Kirmes, nicht annähernd passend zu unseren inhabergeführten Geschäften und Lokalen und den gepflegten Gebäuden in unserer idyllischen Fußgängerzone,“ heißt es in dem Schreiben.

Stadt arbeitet an einer Lösung

Bei der Stadtverwaltung sei das Problem bereits bekannt, man arbeite an einer einvernehmlichen Lösung, teilte Stadtsprecherin Marlies Gildehaus auf Anfrage mit. Ziel sei es, den Interessen der Geschäftsleute und dem Anliegen der Plakatierenden, auf ihre Veranstaltungen hinzuweisen, Rechnung zu tragen. Wie eine Lösung im Detail aussehen könne, stehe zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest, zumal auch der Verein „Ulmer City“ in den Entscheidungsprozess mit eingebunden sei. Die Stabsgruppe „Öffentlicher Raum“ werde sich im Lauf dieser Woche mit dem Thema befassen.

