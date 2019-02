IHK-Bildungsreport 2018 Hälfte der Grundschüler in Ulm braucht Sprachförderung

Ulm / Amrei Groß

Es sind erschreckende Zahlen, die Thomas Frank, Referent für Bildungspolitik der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Region Ulm, gestern vorstellte: Fast jeder fünfte Viertklässler ist nicht in der Lage, längere Texte sinnerfassend zu lesen, und auch jeder fünfte wird in mindestens einem der Kernbereiche Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften in der Sekundarstufe auf deutliche Schwierigkeiten stoßen. Das zeigt der IHK-Bildungsreport 2018, der das Themenfeld „Grundschule und Chancengerechtigkeit“ ins Blickfeld rückt.

Auf der Basis jüngster Schulleistungsstudien zu Lesekompetenz, mathematischen und naturwissenschaftlichen Fertigkeiten und der Kompetenz in den Fächern Deutsch und Mathematik zeichnet der gut 50-seitige Bericht ein düsteres Bild von der Lage in Bund, Land und Region. „Es gelingt den Grundschulen nicht, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzentwicklung auszugleichen“, fasste IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle die Ergebnisse zusammen.

Und mehr noch: „Unsere Schüler können wischen, aber nicht reden“ – sie seien fit mit dem Smartphone, während die Sprache auf der Strecke bleibe. Entsprechend groß ist der Bedarf an Sprachförderung. Im Jahr 2017 ergab sich bei fast der Hälfte der Grundschüler im Stadtgebiet Ulm bei der Einschulungsuntersuchung ein entsprechender Förderbedarf. Zum Vergleich: 2010 lag der Wert noch bei 37,4 Prozent.

„Diese Kinder sind nicht in der Lage, in der Schule dem Unterricht zu folgen“, sagte Frank. Mit Folgen: Viele erreichten nur niedrige Schulabschlüsse und hätten entsprechend geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt – während gleichzeitig allein in der IHK-Region Ulm bis 2030 mehr als 16 000 Fachkräfte fehlen. Was also tun? „Dafür gibt es Fachleute“, winkte Sälzle ab. Es sei nicht die Aufgabe der IHK, pädagogische Konzepte zu entwickeln, sondern auf bestehende Missstände hinzuweisen. Sälzle sieht das Land in der Pflicht: Es gelte, noch mehr Geld als bisher in die frühkindliche Bildung zu investieren. „Hier ist die Rendite am größten.“ Während in Bayern in 2016 pro Schüler 7200 Euro aus öffentlicher Hand flossen, waren es in Baden-Württemberg nur 5800. Aber auch die Familien selbst sind gefragt: „Es liegt nicht nur am System, sondern auch am Elternhaus.“