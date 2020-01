Völlig überraschend hat der Holzfachhandel Habisreutinger aus Weingarten bekannt gegeben, dass das Unternehmen sich aus Biberach zurückzieht. „Nach 34 Jahren haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Standort Biberach zum 29. 2. 2020 zu schließen“, heißt es in einer Mitteilung.

Zu wenige Fachkräfte in Biberach

Als Ursachen für die Schließung nennt Habisreutinger ein Phänomen, das immer häufiger in der deutschen Wirtschaft und in der Region Ulm/Biberach anzutreffen ist - der Fachkräftemangel: „Wir haben uns in den letzten zwei Jahren schwer getan, genug engagierte und kompetente Mitarbeiter im Raum Biberach zu finden“, heißt es bei Habisreutinger. Und: „Eine dauerhafte Unterbesetzung der Mitarbeiter führte zu nicht verantwortbaren Arbeitszeiten.“

Der Mangel an Mitarbeitern in Biberach hatte zuletzt zur Schließung des Autohauses Schoch im Krummen Weg 32 geführt.

Das Problem fehlernder Fachkräfte scheint in der Region Biberach schon länger virulent zu sein. Bereits in einer Umfrage der IHK Ulm zur Standortzufriedenheit aus dem Jahr 2017 stand in Biberach an erster Stelle der Unzufriedenheit der Fachkräftemangel. Schon damals ging man davon aus, dass man bis 2030 in der Region Ulm 14.500 Fachkräfte zu wenig haben werde.

Mit Stadt Biberach keinen Kompromiss gefunden

Ein weiterer Grund dafür, die Filiale Biberach aufzugeben: „Wir haben versucht, die leer stehende Teilfläche in der Immobilie in den letzten fünf 5 Jahren zu vermieten. Aufgrund der sehr restriktiven Vorgaben der Stadt Biberach wurden uns alle möglichen Mieter abgelehnt. Es war uns leider nicht möglich mit der Stadtverwaltung einen Kompromiss zu erzielen.“ Was mit dem Gebäude nun geschieht, war nicht zu erfahren.

Keine wirtschaftlichen Gründe für Schließung

Wirtschaftliche Gründe für die Schließung gibt es offenbar nicht. Caroline Berg von Habisreutinger betont vielmehr: „Wir sind sowohl mit dem Umsatz als auch mit der Ertragslage zufrieden.“ In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen deutlich an Umsatz und Marktanteil hinzugewonnen. Aber man sei davon überzeugt, dass man durch die Zusammenlegung der Standorte einen höheren Kundennutzen erzielen könne. Denn dadurch habe die Firma mehr Verkaufsberater in den Ausstellungen.

Jobs werden nicht abgebaut

Die Filiale in Biberach hat derzeit drei Mitarbeiter, insgesamt beschäftigt die Firma 400 Menschen. Die Zukunft der Angestellten der Filiale in der Aspachstraße 1 ist gesichert: „Alle Mitarbeiter werden weiter beschäftigt, sowohl in unserem Standort in Weingarten, als auch in Neu-Ulm“, heißt es in Weingarten.

Und die Kunden in Biberach? Dazu schreibt Habisreutinger in der Mitteilung: „Wir hoffen, dass vor allem die Kunden im Großhandel uns nach wie vor, die Treue halten und unsere Entscheidung akzeptieren.