Kommentar Harald John über die Situation für Reisende Guter Service sieht anders aus

Ulm / Harald John

Helfen Sie uns, unser Angebot und unseren Service für Sie zu verbessern“, wirbt die Bahn in einer Mail an ihre Kunden. Dabei bedarf es keineswegs der 15 Minuten, die die Beantwortung dauern soll, um schlechten Service zu erkennen.

Für Ulm ist die Sache jedenfalls schnell erklärt. Dafür muss man sich nur auf den Weg vom Bahnhofssteg vorbei an der Großbaustelle Tiefgarage entlang der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Bahnhofsgebäude machen. Es ist eine schmale, staubige und wegen der Busse oftmals auch gefährliche Strecke, die die Stadt labyrinth-artig angelegt hat. Wenn dann, wie am Wochenende, der Lift am Steg ausfällt, kann es passieren, dass Reisende laut fluchend ihr schweres Gepäck die Treppe hochwuchten. Oder Mütter mit Kinderwagen Hilfe suchen.

Dabei könnte alles so einfach sei, denn der Vorschlag von Martin Rivoir ist sehr gut: Die Bahn müsste nur südlich des IC-Hotels den Zaun öffnen und einen Weg über das letzte Stück Gleis bauen. Die Stadt sollte dieses Projekt mit Hochdruck unterstützen.