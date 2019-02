Fasching Gute Stimmung bei Prunksitzung des Kuhbergvereins

Ulm / Beate Storz

So lockt man das Publikum: Der Kuhbergverein beginnt mit seiner Prunksitzung nicht abends, sondern am Nachmittag. Und er bietet dazu Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Die sind so legendär, dass die Narren am Sonntag um 16 Uhr die Weststadthalle und gleichzeitig das Kuchenbuffet stürmten, das mit 30 Torten aus den Backöfen der Vereinsfrauen bestückt war. Der Lohn der Arbeit: Die Halle war voll.

Das Kuhberg-Publikum zeigte sich an dem Nachmittag hart im Nehmen. Es wurde bei der Prunksitzung beschimpft – und lachte trotzdem. Im Gewand eines Bestatters machte Lothar Beck in der Bütt klar, dass es bei ihm nichts zu lachen gebe. Beim Anblick des Publikums stellte er ebenso nüchtern wie breit schwäbisch fest: „Lauter Seggel um mich herum.“ Außerdem nehme er einen „Hauch der Verwesung“ wahr. „Hier sollten die Amigos auftreten“, entschuldigte Beck die Abwesenheit der Schlagerband. Die Herren seien nicht mehr verfügbar: Sie seien jetzt bei den Körperwelten im Blautalcenter zu sehen. Das Praktische an ihnen sei, dass sie für die Ausstellung nicht eigens hätten präpariert werden müssen.

Die OBs als Zielscheiben

Beck nutzte die Aufmerksamkeit des Publikums aus und warb für sein fiktives Unternehmen: „Ihr Bestatter aus Freude am Leben, bei mir liegen Sie richtig.“ Auch die Lebenden bekamen ihr Fett weg. Den Neu-Ulmer OB Gerold Noerenberg beschrieb der närrische Totengräber als emotionalen Eisblock – ganz anders als sein Ulmer Kollege Gunter Czisch. Dessen Dauerbräune begründete der Büttenredner damit, dass Czisch immerzu im Freien neue Baustellen einweihen müsse.

Weiter schlug Beck dem Oberzentrum einen neuen Werbeslogan vor: „Kommen – Sehen – Stauen“. Außerdem argwöhnte er, dass die SPD in Bayern ein Massengrab beantragt habe, allerdings wurde dieser Antrag abgelehnt – mangels Masse.

Keine Prunksitzung des Kuhbergvereins ohne die Kuhberg-Kuh mit ihrem Hirten Hans-Jürgen Bittner. Wenn der Vierbeiner die Hufe schwingt, bleibt niemand sitzen. Wie überhaupt: Die Stimmung war bombig, und spätestens, als das letzte Stück Torte verdrückt war, wurde geschunkelt, gelacht, mitgesungen. Sogar einen neuen Kuhbergschlager präsentierte der Verein.

Tierisch ging es auch bei der Minispätzlegarde zu, die als „Shaun das Schaf“ die Zuschauer entzückte. Wer keine Kinder im Kindergartenalter hat, dem sei gesagt: Shaun ist Kult, bei den Kleinen und den Eltern, denn dieses Schaf ist schlauer als sein Bauer.

Gleich zwei Tanzmariechen hat der Verein heuer: Anke und Corinna traten gemeinsam auf, schlugen Räder, machten Spagat. Die Kinderspätzles-, Spätzles- und Spatzengarde bewiesen, dass sie jahrelange Bühnenerfahrung haben und präsentierten professionelle Tanzdarbietungen. Dann die Gäste, denn keiner feiert gerne allein: So kamen beispielsweise aus Stuttgart das singende Prinzenpaar Katja I und Robin I. Ebenfalls weit angereist waren die Hollaria aus Augsburg und der Carnevals-Verein aus Gundelsheim am Neckar, regionale Freunde sind die Lachatrapper aus Dornstadt.