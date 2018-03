Soziales Gute Erfahrungen für Ulmer Hausbesuche bei Senioren

Ulm / Verena Schühly

Modellprojekt „Präsenz“ bringt Informationen zu den Betroffenen, damit sie sich bei Bedarf selbst Hilfe holen können.

Altwerden ist ein Tabu-Thema, selbst für viele Senioren. Wie also bringt man Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten sinnvoll und vor allem rechtzeitig zu den Betroffenen? Das Ulmer Projekt „Präsenz“ (Abkürzung für Präventive Besuche bei Senioren zuhause) versucht darauf seit gut zwei Jahren eine Antwort – und die ist vielversprechend, das wurde am Mittwoch beim Bericht im Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales im Rathaus deutlich. Claudius Faul und Sandra Eichenhofer von der Altenhilfeplanung der Stadt stellten die Ergebnisse vor.

Das Projekt ging im Mai 2015 an den Start, Ulm war eine von drei Modellkommunen im Land. Seit September 2017 läuft die zweite zweijährige Phase an nur noch zwei Orten. In Ulm wurden dafür zwei Sozialräume ausgewählt: Am Eselsberg bekommen Senioren zu ihrem 75. Geburtstag und in Stadtmitte/Ost zum 80. Geburtstag einen Brief vom OB, der gratuliert und zugleich einen Besuch von einer Präsenz-Mitarbeiterin ankündigt. Wer den Besuch nicht will, kann absagen.

Grundlage für ein Gespräch

Zum Termin bringt die Beraterin eine Tasche mit Informationsmaterial und einem kleinen Geschenk mit. „Der Inhalt der Tasche bietet Gelegenheit, in ein vertrauensvolles Gespräch mit den Senioren zu finden, viele grundlegende Informationen zu geben und bei Bedarf frühzeitig und individuell mit Beratung zu beginnen“, erläuterte Faul. Oberstes Ziel der Beratung ist, dass jeder so lange wie möglich selbstbestimmt zuhause leben kann und dort die nötige Hilfe bekommt.

„Die Akzeptanz ist groß. Oft fällt der Satz: ,Toll, dass sich die Stadt um uns kümmert’“, berichtete der Altenhilfeplaner weiter. Rund 60 Prozent der 492 Angeschriebenen wurden besucht, 30 Prozent sagten ab, in 10 Prozent standen die Beraterinnen vor verschlossenen Türen. In jedem achten Fall gab es wegen konkreten Hilfebedarfs Folgebesuche.

Auch eine externe wissenschaftliche Evaluierung hat ein positives Ergebnis erbracht: „Für die Senioren ist es ein Informationsgewinn und es befähigt sie, sich bei Bedarf selbstständig Hilfe zu organisieren. Die Menschen sind stärker sensibilisiert und kennen ihre Ansprechpartner“, zählte Faul auf. Nicht festzustellen sei allerdings, dass Empfehlungen direkt umgesetzt werden. Sandra Eichenhofer berichtete von unterschiedlichen Erfahrungen in den beiden Altersgruppen: „Bei den 80-Jährigen ist der Unterstützungsbedarf häufiger und schon deutlich mehr Menschen leben allein, müssen sich also selbst versorgen.“ Bei den 75-Jährigen hingegen gebe es mehr ablehnende Reaktionen auf das Angebot: Insbesondere Männer fühlten sich dadurch „gegängelt“. Es gebe in der Gruppe auch mehr Absagen.

Einige offene Fragen

Die zweite Projektphase soll laut Claudius Faul Antworten auf noch offene Fragen bringen: „Derzeit ist unklar, ob wir auch die vulnerablen (gefährdet, Anm. d. Red.) Schichten erreichen?“ Thema zwei sind Migranten: Sie reagieren zwar auf das Angebot, aber „nicht in dem Verhältnis, wie wir sie in der Stadt haben“. Drittens: „Welches ist das richtige Alter für die Besuche?“

Abschließend sagte Faul noch, dass es von anderen Kommunen schon Anfragen wegen des Projekts gebe: „Die Städte Hamburg und Stuttgart zeigen großes Interesse. Für uns ist das ein Imagegewinn.“

Der Präsenz-Bericht bekam von allen Stadträten großes Lob. Darum ging die Finanzierung der beiden halben Stellen für die Beraterinnen einstimmig durch, obwohl der Anteil der Stadt an den Personalkosten jetzt von 20 auf 50 Prozent gestiegen ist. Unisono wurde auch der Wunsch geäußert, die Besuche nach Ende der Projektphase fortzuführen und auf alle Sozialräume auszuweiten.