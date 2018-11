Bilanz Gute Chancen für junge Menschen auf Ausbildungsmarkt

Ulm / swp

Bereits am 30. September endete das Ausbildungs-Beratungsjahr, jetzt zieht die Ulmer Agentur für Arbeit Bilanz. Und die fällt positiv aus: So hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr die Zahl der Bewerber wie auch die Zahl gemeldeter Ausbildungsstellen erhöht.

„Die Entwicklung zeigt ein zunehmendes Interesse junger Menschen an dualen Ausbildungsberufen“, sagt Agenturleiter Mathias Auch.

Max Semler, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft ergänzt: „Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm wurden 6,9 Prozent mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr.“

Auf der anderen Seite habe sich die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen vergrößert. Max Semler und Mathias Auch sehen den regionalen Ausbildungsmarkt als einen Bewerbermarkt und sind sich darin einig, dass eine Ausbildung jungen Menschen beste berufliche Perspektiven nicht nur im Handwerk, sondern über alle Wirtschaftsbereiche hinweg bietet.

Von Oktober 2017 bis September 2018 wurden der Agentur für Arbeit Ulm insgesamt 4281 Ausbildungsstellen gemeldet, 235 oder 5,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Gleichzeitig nahmen 2947 Bewerber die Unterstützung der Berufsberatung der Arbeitsagentur bei der Ausbildungsplatzsuche in Anspruch, 154 oder 5,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. „Der Bewerberanstieg ist vor allem auf die verstärkten Aktivitäten der Berufsberater, insbesondere an den Realschulen, zurück zu führen. Zudem deutet die Entwicklung auf ein zunehmendes Interesse an dualen Ausbildungsberufen hin“, erläutert Auch. In Relation kamen 1,45 Ausbildungsstellen auf jeden Bewerber. 555 Ausbildungsstellen blieben unbesetzt, 42 mehr als im Vorjahr.

Die beliebtesten Ausbildungsberufe

Die beliebtesten Ausbildungsberufe bei jungen Menschen sind seit Jahren nahezu unverändert. Jungen wollen Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker und Industrie-kaufmann werden, bei Mädchen stehen Kauffrau für Büromanagement, Medizini-sche Fachangestellte und Industriekauffrau ganz oben auf der Liste.

