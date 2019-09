Der kanadische Studio- und Session-Gitarrist Pete Thorn schaute im Rahmen seiner „European Guitar Clinics“-Tour auch bei Station Music in Jettingen-Scheppach an der A 8 vorbei. Dort führt Lothar Walter, Bandleader der regionalen Formation Rock Unlimited, die Regie. Der sympathische, unprätentiöse Thorn ist inzwischen vor allem durch seinen Youtube-Kanal bekannt, in dem er Gitarreneffekte und Recording-Technologien analysiert. Bei Station Music demonstrierte er, wie man auf einfache Weise selber einen Song mixt - mit richtigem Verstärker oder einfach nur über die passende Software, die alle denkbaren Simulationen vorhält. Aus seiner Sicht führt die neue Technologie in ein „goldenes Zeitalter“ für Gitarristen. Thorn hat nicht zuletzt eine Signature-Gitarre beim US-Nobelhersteller Suhr, auf die auch der Neu-Ulmer Leadgitarrist von Rock Unlimited, Herb Bucher, schwört. Er schaute ebenfalls bei Station Music vorbei und fachsimpelte zusammen mit anderen Gitarristen mit Thorn.

Am Samstag bei „Guitar Summit“ dabei

Pete Thorn, der schon mit Legenden wie Don Henley auftrat, ist am Samstag, 28. September, noch bei der Mannheimer Messe „Guitar Summit“ zu sehen. Sein Ansatz auch beim Design der Gitarren und Röhrenverstärker ist einerseits klassisch und zurückhaltend, andererseits im Sound effektvoll: wie ein Auftritt im Smoking mit Turnschuhen, sagte auf der Bühne bei Station Music. Diese Philosophie praktiziert er auch bei Soli: „Give it some grace, then come in.“ Ein Vorbild: Joe Satriani, der mit „Surfing with the Alien“ Maßstäbe in Sachen instrumenteller Gitarre gesetzt habe. Für ihn war das Internet gleichwohl die entscheidende Karriere-Wende. Sein eigener Youtube-Kanal habe ihm endlich Unabhängigkeit von wechselnden Tour-Auftritten verschafft.

