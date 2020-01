Er kam mit dem eigenen Auto – und war prompt einige Minuten zu spät. Im Leben Günther Oettingers, am Dienstag zu Gast beim SÜDWEST PRESSE-Forum im Stadthaus, hat sich einiges getan.

Seit er vor kurzem als EU-Kommissar ausgeschieden ist, hat sich vieles verändert, was ihm gar nicht so leicht fällt. Aber eine neue politische Karriere strebt er dennoch nicht an, wie er im Gespräch mit Chefredakteur Ulrich Becker und dessen Stellvertreter Ulf Schlüter verriet. So groß die Umstellung für ihn persönlich sei, so froh sei er, dass er geordnet habe ausscheiden können – ohne Skandal und ohne abgewählt worden zu sein: „Ich war gerne drin. Aber ich bin ganz froh darüber, draußen zu sein.“