Aktion Gruseln in der Festung

Ulm / Klassen 5a und b, Adlabert-Stifter-Gemeinschaftsschule

Die Losfee der AOK Ulm-Biberach und der Südwest Presse meinte es gut mit den Klassen 5a und 5b der Adalbert-Stifter- Gemeinschaftsschule Ulm und so wurden wir in die Festung Oberer Eselsberg zu einem Vorlese-Nachmittag eingeladen. Wir trafen uns Mitte November nach dem Unterricht mit unserer Lehrerin an der Schule. Von dort fuhren wir mit der Linie 3 bis zur Uni-West. Ab da hatten wir eine Wegbeschreibung und mit Hilfe einer Frau fanden wir das Fort Oberer Eselsberg.

Dort warteten dann auch schon Frau Zumsteg und drei Auszubildende der AOK sowie Herr Kämpfe und seine Frau vom Förderkreis Bundesfestung auf uns. Frau Zumsteg begrüßte uns und gab uns kleine Taschenlampen. Dann übernahm Herr Kämpfe. Er ging mit uns in einen Raum, in dem eine Karte vom Fort aufgestellt war, und erklärte uns, was das Fort einmal war. Wir machten dann einen Spaziergang durch die dunklen Gänge, was ein bisschen gruselig war, aber wir hatten ja Taschenlampen dabei. Wir besichtigten auch den Keller, in dem früher das Schwarzpulver gelagert wurde.

Gruppenbild zum Schluss

Herr Kämpfe führte uns abschließend in einen Raum mit einem Kamin, in dem er Feuer angemacht hatte und es schön warm war. Dort waren Bänke, auf die wir uns setzten konnten. Uns wurden drei Gruselgeschichten von den Auszubildenden der AOK vorgelesen und nach jeder Geschichte wurden uns Fragen gestellt. Wenn die richtige Antwort gesagt wurde, mussten wir mit den kleinen Taschenlampen aufleuchten. Wir bekamen eine Vorleseurkunde und machten noch ein Gruppenbild. Das hat richtig Spaß gemacht!

Zwölf Kinder und vier Erwachsene laufen zum versteckt liegenden Fort Oberer Eselsberg. Vor dem Eingang des Nebenwerkes warten schon Silke Zumsteg, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der AOK Ulm-Biberach, Holger Kämpfe, Christine Heinrich, die die Aktion vermittelt hat, und die AOK-Azubis Franziska Egle-Tews, Enola Häußler und Sena Alegöz auf die Fünftklässler. Nach der Begrüßung verteilt Silke Zumsteg Mini-Taschenlampen. Dann übernimmt Holger Kämpfe.

Er führt die kleinen Besucher durch schmale, dunkle Gänge. Schon nach dem zweiten Mal um die Ecke biegen hat man das Gefühl, die Orientierung verloren zu haben. Endlich erreicht die Gruppe einen Raum mit prasselndem Feuer im Kamin und unzähligen Kerzen. Ein bisschen gruselig ist es schon, hängen doch an den Wänden Fledermäuse und die alten Dielen knarren unheimlich. Als alle sitzen, beginnen die drei Azubis mit dem Vorlesen der Geschichten.

Erschreckt schauen alle auf, als ein Schmetterling, der durch die Wärme im Raum aufgeweckt wurde, herumfliegt. Er wird von Holger Kämpfe behutsam eingesammelt und in einen kalten Nebenraum gebracht, wo er seinen Winterschlaf fortsetzen kann. Nach der letzten Geschichte: hat das lange Stillsitzen ein Ende. es geht wieder nach draußen.