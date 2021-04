Der Eichenhang am nördlichen Ulmer Stadtrand ist ein ruhiges Wohngebiet, mit nur einer einzigen Zufahrt von der Heidenheimer Straße her. Morgens und mittags aber wähnen sich manche Bewohner wie an einer Hauptverkehrsstraße. Zumindest zu Schulzeiten. Eltern fahren ihre Kinder zur Grundschule Eich...