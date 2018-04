LGS 2030 Ulms Gartenschau-Bewerbung: Grünes Mosaik mit Geschichte

Next

Die Kommission in der Wilhelmsburg. © Foto: Matthias Kessler

Ulm / Amrei Groß

Zweieinhalb Stunden hat die Stadt ihre Ideen für eine Landesgartenschau vorgestellt. Entschieden wird im Sommer.

Freiräume zurückerobern. Kein Wunsch prägte die Präsentation der Ulmer Ideen und Gedanken zu einer Landesgartenschau 2030 in der Donaustadt so sehr wie dieser Anspruch. Zweieinhalb Stunden hatten am Dienstag Bau- und Umweltbürgermeister Tim von Winning, die Stadtverwaltung und zahlreiche Ulmer Gruppen und Organisationen Zeit, um eine Fachkommission von ihrem Konzept zu überzeugen. „Wir hoffen, dass wir Sie beeindrucken können“, sagte OB Gunter Czisch zu Beginn einer streng getakteten Tour von der Wilhelmsburg bis in die Ehinger Anlagen, von der Donau bis zum Münsterplatz.

Tatsächlich zogen die Verantwortlichen alle Register. Vertreter verschiedenster Vereine und Gruppen nutzen die Gelegenheit, der Jury ihre Vision einer Landesgartenschau in Ulm zu vermitteln. Kerzen erleuchteten den Weg durch die Gewölbe der Wilhelmsburg, im Linken Kehleck wurde die Kommission vom Duft nach Waffeln und Kaffee empfangen. „Wir versuchen es mit allen Mitteln“, scherzte Tim von Winning – um sofort den wunderbaren Ausblick über die ganze Stadt anzupreisen, den man vom Kehleck aus genießt.

Hier zeige sich eindrucksvoll, was die Stadt mit den Freiräumen meine, die sie im Zuge einer Landesgartenschau zurückerobern wolle: Grünanlagen, die in der Vergangenheit da waren, heute jedoch Gewerbe und Verkehr zum Opfer gefallen sind, sollen reaktiviert werden. „Wir wollen die Dominanz unserer Verkehrsadern minimieren“, sagte von Winning. Verschwinden werde eine B 10 freilich nie – „und eine Verlegung in den Untergrund ist für uns kein Thema“.

Grüner Stadtbalkon als Option

Zentrale Frage ist, wie der Verkehr erträglich gemacht werden könne. Dabei werden verschiedene Lärmschutzvariationen ebenso diskutiert wie ein grüner Stadtbalkon als Verbindung vom Blaubeurer Ring bis zum Beginn des potentiellen Gartenschaugeländes an der Kienlesbergbastion.

Keine Frage, auf die von Winning nicht eine Antwort parat hatte; kein Einwand, den er nicht bereits im Vorfeld mit schonungsloser Ehrlichkeit unnötig machte.

„Wir haben Bereiche, in denen wir uns sehr sicher sind“, sagte er. Dazu gehöre beispielsweise das Areal rund um die Wilhelmsburg. In Teilbereichen des Konzepts sehe er dagegen „auch eine Möglichkeit des Scheiterns“ – etwa im Bereich des Ehinger Tors. „Das ist mit Sicherheit der Ort, für den man die allermeiste Fantasie benötigt“, gab von Winning ohne Umschweife zu. Einen reinen Verkehrsknotenpunkt zu einem attraktiven grünen städtischen Raum werden zu lassen, sei in der Tat eine Herausforderung.

Landschaftsarchitekt Johann Senner, dessen Büro das Ulmer Konzept mit einwickelt hat, brachte jedoch auch für diesen Bereich bereits eine Vision ein: „Jeder kennt den Bosco Verticale, den Senkrechten Wald in Mailand“, sagte er. „Warum sollte es so etwas nicht auch am Universumcenter geben?“

Nach zweieinhalb Stunden Tour durch die Stadt wurde die Gruppe auf dem Münsterplatz empfangen, wo Dutzende Bürger den Schriftzug „LGS 2030“ bildeten. „Es sind tolle Eindrücke, die wir hier gewinnen durften“, verkündete der Leiter der Fachkommission, Marc Calmbach vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. „Die Ulmer Vision ist angekommen.“

Ob die Donaustadt Chancen auf eine neuerliche Landesgartenschau hat, bleibt abzuwarten. Insgesamt 14 Städte haben sich für die Periode 2026 bis 2030 beworben. Die Entscheidung soll im Sommer fallen. Ausschlaggebend für die Frage, welche Städte den Zuschlag bekommen, wird auch sein, wie innovativ das jeweilige Konzept ist, wie gut die Bürger daran beteiligt waren und ob über eine Schau hinaus bleibende Werte geschaffen werden.