Ulmer Innenstadt Aufforstung: Suche nach neuen Baumstandorten für die City

Ulm / Patrizia Czajor

Bis 2020 will die Stadt die negative Baumbilanz ausgleichen. Eine Baumschutzsatzung lehnt die Mehrheit hingegen ab.

Eines ist Ulm in den vergangenen Jahren nicht geworden, und zwar grüner. Dran glauben mussten Bäume in der Innenstadt gerade dann, wenn es um die Realisierung von Baumaßnahmen ging, etwa für das Großprojekt der Linie 2. Wiegt man Neupflanzungen und Fällungen gegeneinander auf, hat sich der Bestand seit 2012 um 88 Bäume verringert, legte Christian Giers von der Abteilung Grünflächen jetzt im Bauausschuss dar. Um diese Bilanz auszugleichen, hat die Stadtverwaltung beschlossen, in den kommenden zwei Jahren mindestens 81 Jungbäume zu pflanzen. Dafür sollen jährlich 100.000 Euro im Haushaltsbudget reserviert werden sowie zusätzlich 50.000 Euro für Schutzmaßnahmen bestehender Bäume zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus läuft laut Giers die Suche nach neuen Standorten, die sehr kompliziert sei. Schwierigkeiten gebe es dort, wo unterirdische Leitungen verlaufen oder sich bereits Parkplätze, Rad- oder Fußwegen befinden. Neben den bereits geplanten Neupflanzungen, die derzeit entlang der Linie 2 oder am Theater vorgenommen werden, sind mittlerweile 17 zusätzliche Plätze als geeignet ausgewiesen worden. Bei 20 weiteren Standorten steht die Prüfung noch aus. „Nicht alle sind jedoch konfliktfrei“, räumte Tim von Winning, Vorsitzender des Ausschusses, ein. Gerade, wenn es um die Umnutzung von Flächen geht, rechnet er mit Widerstand.

Miserable Baumbilanz

Den Fraktionen von SPD und Grüne, die schon im vergangenen Jahr mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) auf das Thema aufmerksam gemacht haben, geht das Vorhaben nicht weit genug. Der BUND hat der Stadt in Sachen Innenstadtgrün einen der Schlussplätze unter den deutschen Großstädten attestiert. Selbst wenn alle nun geplanten Standorte realisiert würden, ist das in den Augen von Grünen-Stadträtin Annette Weinreich immer noch eine „miserable Baumbilanz“.

Zwar wertet es Brigitte Dahlbender (SPD) als positives Signal, dass zur Förderung des Stadtgrüns im Haushalt nun ein regelmäßiger Betrag veranschlagt wird. „Doch in Anbetracht unserer Mittel müsste das mehr sein.“ Da sei Ulm besonders zurückhaltend. Es genügt aus ihrer Sicht nicht, Bilanzen auszugleichen. „Es geht um ein gesundes Stadtklima und Biodiversität“, hob Dahlbender hervor. Zudem ersetzten die Jungbäume nicht auf Anhieb die ökologische Wertigkeit von abgeholzten Bäumen.

Dahlbender sowie einige Kollegen aus der Grünen-Fraktion wünschen sich zudem ein stärkeres Durchgreifen im privatrechtlichen Bereich. „Man muss systematisch und massiv auf Betriebe einwirken“, betonte Dahlbender. Betriebe könnten etwa bei Abholzungen und Rückschnitten von Bäumen mit Auflagen oder Ausgleichsmaßnahmen konfrontiert werden, schlug sie vor. Die rechtliche Basis dafür könnte eine Baumschutzsatzung sein, die festlegt, unter welchen Bedingungen Bäume auf privaten Grundstücken gefällt werden dürfen. „Denn gerade hier wird teilweise leichtfertig mit Bestandsbäumen umgegangen“, kritisierte Annette Weinreich. Den Vorschlag zur Erarbeitung einer Satzung, den Weinreich, Michael Joukov-Schwelling (Grüne) und Dahlbender vorlegten, lehnte die Mehrheit im Ausschuss aber ab.

Eine Satzung hält Tim von Winning für den falschen Weg. Trotz des hohen Aufwands würden damit nur wenige Bäume erhalten. „Dafür führt es bei allen Beteiligten zu viel Frust“, ist der Baubürgermeister überzeugt. Er möchte hingegen, dass die Erhaltung des Innenstadtgrüns bei künftigen Baumaßnahmen stärker mitgedacht wird.

