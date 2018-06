Landespolitik Grünen-Fraktionschefs treffen sich in Ulm

Ulm / cmy

Es ist kein Zufall, dass sich die Spitzen der Grünen-Landtagsfraktionen aus Baden-Württemberg und Bayern gestern ausgerechnet in Ulm getroffen haben. Die Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm ist gewissermaßen ein Kristallisationspunkt für länderübergreifende Zusammenarbeit, denkt man etwa an den interkommunalen Stadtentwicklungsverband oder die zumindest hin und wieder gelebte interfraktionelle Kooperation von Stadträten beiderseits der Donau.

Ulm und Neu-Ulm als „ideale Schnittstelle“ zwischen Baden-Württemberg und Bayern, wie der Ulmer Landtagsabgeordnete Jürgen Filius es ausdrückt, haben also Vorbildfunktion für die Grünen. Den Spitzen beider Landtagsfraktionen schwebt eine Art „grüne Südschiene“ vor, ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen auf unterschiedlichen Politikfeldern. „Die Problemlagen etwa im Wohnungsbau oder in der Verkehrspolitik sind durchaus vergleichbar“, sagt Filius. Höchst unterschiedlich ist lediglich die Rolle der Grünen in beiden Ländern. Sind sie in Baden-Württemberg Regierungsfraktion und stellen sogar den Ministerpräsidenten, gehören sie in Bayern seit Jahr und Tag zur Opposition – zumindest bis zur nächsten Landtagswahl im Oktober.

Zwei gemeinsame Papiere brachten die Politiker gestern auf den Weg: eines zum Wohnungsmangel, eines zur Versorgung mit schnellem Internet. Es sind zwei Themenfelder, die Filius zufolge „zu den drängendsten Herausforderungen der Politik gehören“. Debattiert wurde unter anderem auch darüber, wie man speziell in Städten zusätzliche Bauflächen schaffen und gleichzeitig dem Flächenfraß Einhalt gebieten kann.

Nach einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Gunter Czisch und der sich daran anschließenden Fraktionssitzung im Rathaus sowie einem Mittagessen im Restaurant Barfüßer ging es nachmittags weiter zu den Stadtwerken. Dort informierte man sich über die im Bau befindliche Straßenbahnlinie 2 und diskutierte Möglichkeiten länderübergreifender Verkehrsprojekte. Angeführt wurden die Fraktionsdelegationen von ihrem baden-württembergischen Chef Andreas Schwarz, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Thekla Walker und den beiden bayerischen Vorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann.