City Grüne: Umbau für Tempo 30

Ulm / swp

Nachdem der Petitionsausschuss Tempo 30 in der Frauenstraße in Frage gestellt hat (wir berichteten), sind die Grünen zwar nicht erfreut, wollen sich aber an geltendes Recht halten. Es stelle sich freilich die Frage, was nun zu tun ist. So könne es im Falle eines Umbaus sehr wohl Tempo 30 in der Frauenstraße südlich der Olgastraße geben. Dabei müssten dann aber auch die einmündenden Straßen umgestaltet werden: vor allem die Rosengasse und Bockgasse. Die Bockgasse solle auch Einbahnstraße werden. Das Thema gehöre in den Ausschuss. Denn: „Ohne Umbau und ohne Tempolimit verkommt die Frauenstraße wieder zu einer Renn- und Poser-Strecke.“