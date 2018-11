Kommunalpolitik Ulmer Grüne wollen zehn Mandate

Ulm / Hans-Uli Mayer

Die Grünen wollen bei der Kommunalwahl zehn Mandate erringen. Unter den ersten zehn sind sechs Frauen und drei unter 30 Jahren.

Für die Partei Bündnis 90/Die Grünen könnte es derzeit nicht besser laufen. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen war sie der eindeutige Gewinner, bundesweit erlebt sie einen wahren Höhenflug. Da ist es kein Wunder, dass die Stimmung an der Basis voller Euphorie ist, wie sich bei der Aufstellung der Liste für die Kommunalwahl am 26. Mai kommenden Jahres zeigte. Zehn Mandate sind das Ziel, das einer der beiden Kreisvorsitzenden Marcel Emmerich ausgegeben hat: „Wir sind bunt, wird sind vielfältig, und wir werden voll angreifen.“

Listenführerin Lena Schwelling übernimmt auf Platz 1 die Rolle, die früher die vor einigen Monaten zur CDU übergewechselten Birgit Schäfer-Oelmayer inne hatte. Fraktionssprecher Richard Böker kandidiert auf Platz 2.