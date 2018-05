Nachverdichtung Grüne für mehr Transparenz bei Nachverdichtung

Ulm / swp

Mehr Transparenz fordert die Ulmer Grünen-Gemeinderatsfraktion in einem Antrag an die Stadtverwaltung – und zwar Transparenz dahingehend, „was im Zuge der baulichen Nachverdichtung zu erwarten ist“, wie es in einem Schreiben an OB Gunter Czisch heißt.

Zwar begrüßen die Grünen, dass Ulm bei der Schaffung von Wohnraum auf Nachverdichtung statt auf weiteren Flächenverbrauch setzen werde, schreiben die Stadträte Michael Joukov und Annette Weinreich. Dieses Vorgehen gelinge jedoch nicht immer konfliktfrei. Das zeige etwa der Konflikt beim Neubauprojekt am Maienweg, wo mittlerweile sogar der Petitionsausschuss des Landtags vermittle (wir berichteten).

Zweifellos habe das allgemeine Interesse an Wohnraumschaffung einen Vorrang vor dem Interesse einzelner Nachbarn, so die Grünen. „Es sollte aber Transparenz darüber geschaffen werden, was im Zuge der Nachverdichtung zu erwarten ist.“ In der Vergangenheit habe der Gemeinderat häufig bestehendes Baurecht durch vorhabenbezogene Bebauungspläne abgeändert. In der Sache möge dies zwar vertretbar gewesen sein. „Dennoch steht dieses Vorgehen immer im Verdacht, einzelne Vorhaben zu übervorteilen. Dies verringert die allgemeine Akzeptanz.“

Konkret beantragen die Grünen, in allen Gebieten, in denen in den nächsten Jahren mit einer Nachverdichtung zu rechnen ist, allgemeine Bebauungspläne aufzustellen oder Rahmenpläne zu erstellen, die einen für alle nachvollziehbaren Rahmen für die kommenden Nachverdichtungen setzen.