Die 8. März-Frauengruppen Ulm laden zu zahlreichen Veranstaltungen rund um den heutigen Internationalen Frauentag ein. Los geht es heute Abend mit einem großen Frauenfest im Club Orange der vh am Kornhausplatz, und zwar mit einem Sektempfang um 18.30 Uhr. Nach der offiziellen Begrüßung um 19 Uhr spricht die Historikerin Corinna Schneider vom Verein Frauen und Geschichte Baden-Württemberg. Ihr Vortrag heißt „100 Jahre Wahlrecht für Frauen – aktiv für unsere Rechte!“ Schneider stellt die Akteurinnen in Deutschland, in Baden und Württemberg vor und stellt die Frage: Wo stehen wir heute? Eintritt: 5 Euro. Weitere Veranstaltungen:

Zur Podiumsdiskussion „Warum wir reisen müssen“ am Samstag, 9. März, sind Frauen aus den Donauländern eingeladen, die in der Tourismusbranche tätig sind. 15 Uhr, Haus der Donau (Kronengasse 4/3), Eintritt frei.

Ebenfalls am morgigen Samstag, 9. März, wird der Weltfrauentag im Bürgerzentrum Wiblingen (Buchauer Str. 12) gefeiert – mit anatolischer Musik, Tanz und kleinen Leckereien. 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro.

Und noch eine Veranstaltung morgen, 20 Uhr: „Samstagsmütter – Es gibt kein Vergessen!“ heißt der Vortrag von Urs M. Fiechtner von Amnesty International in der vh am Kornhausplatz. Er erinnert an die Mütter in Argentinien und in der Türkei sowie auf der ganzen Welt, die unter Unrechts-Regimen ihre Töchter und Söhne verloren haben und jeden Samstag demonstrieren.

Am Dienstag, 12. März, ist eine interaktive Stadterkundung „Auf den Spuren von Ulmer Frauen“. Los geht es um 10 Uhr, Dauer etwa eine Stunde. Informationen unter women.danube-stories.eu, Anmeldung unter Tel. (0731) 502 66 01. Eintritt frei.

Eine „kleine Pause für Leib und Seele“ bietet das Kaffeekränzchen mit Bürgermeisterin Iris Mann am Dienstag, 12. März, ab 16.30 Uhr im Café Animo am Karlsplatz für Frauen in der sozialen Arbeit. Eintritt frei.

Warum sollten sich junge Menschen in die Kommunalpolitik einmischen? Darum geht es auf der Veranstaltung „Mein erstes Mal“, einem Austausch zwischen Erstwählerinnen und Erstkandidatinnen im Mädchen- und Frauenladen Sie’ste (Moltkestr. 72) am Donnerstag, 14. März, um 17 Uhr.