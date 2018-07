Frauenliebling Großer Run auf den Frauenlauf

Von Marie Hastreiter

Für den Laufsport ist dieser Freitag, der 13. ein Glückstag: Erstmals starten mehr als 3000 Läuferinnen am 13. Juli beim Beurer Frauenlauf, damit bleibt die Nachfrage ungebrochen hoch. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile etabliert und war auch bei der fünften Auflage frühzeitig ausgebucht. Bei dem Sommerlauffest geht es nicht um schnelle Zeiten und den Wettkampf, sondern um das Gemeinschaftserlebnis und ums Rundensammeln. Zum Ansporn gibt es pro gelaufene Runde im Ziel zwei Gläser Prosecco oder alkoholfreie Getränke. Zusätzlich bekommt jede Teilnehmerin ein hochwertiges Funktionsshirt designed by Ehinger Schwarz. Im Ziel gibt es als Belohnung eine schöne Kolibri-Tasche mit tollen Geschenken wie einer Ionen-Entwirrbürste von Beurer.

Zwei Starts entzerren Lauf

Damit es auf der Strecke nicht zu eng wird, gibt es wie bereits im Vorjahr zwei Starts. Die ersten 1500 Teilnehmerinnen legen beim City-Wax Lauf um 18 Uhr los. Für die restlichen 1500 Läuferinnen ist der Beginn für 20 Uhr beim Kolibri Lauf angesetzt. Der Rundkurs von 2500 Metern schlängelt sich mitten durch die vielen kleinen Gassen in der Ulmer Innenstadt. Die Frauen können die Runde innerhalb von einer Stunde beliebig oft laufen. Gestartet wird auf dem Münsterplatz. Erstmals werden gleich fünf Bands für gute Musik an der Strecke sorgen: Auf dem Judenhof spielen Brassed Arts, im Frauengraben kitzelt die „grinsende Katze“ Samba Gato Sorriso gute Laune heraus, in der Platzgasse Samba Pouco Louco, vor dem Q-Muh Matthias Rapp unplugged und hinter der Bibliothek Schall & Rausch.

Prima Stimmung garantiert

Viele neue und lustige Aktionen sorgen um die Läufe herum auf dem Münsterplatz für tolle Stimmung. Die Tanzschule TenDance bereitet die Frauen optimal auf den Lauf vor. Sport Sohn bringt erstmals eine Besonderheit mit: ein 27 Meter langes Wasserbecken, bei dem man die Trendsportart Stand Up Paddling ausprobieren kann. Es gibt eine Wellness-Oase, in der sich die Teilnehmerinnen verwöhnen lassen können. Die WMF Betriebskrankenkasse bietet zur Sicherheit der Läuferinnen einen Alkohol-Test an. Der Wilde Jagr vom Weihnachtsmarkt verwandelt sich extra in einen Prosecco-Ausschank und alle Teilnehmerinnen können lustige Fotos in dem kleinen Wohnanhänger, Puck89 machen.

Doch damit ist nicht genug: DJ Deluxe bereitet den perfekten Ausklang auf dem Münsterplatz, bevor es für einige Teilnehmerinnen bei der Party im nahegelegenen Theatro weiter geht.