Straßenbahn Großer Bahnhof für die Straßenbahn

Ulm / Chirin Kolb

Es schien Liebe auf den ersten Blick. „Das ist Deutschlands schönste Straßenbahn“, schwärmte Oberbürgermeister Gunter Czisch, als am Samstag beim Tag der offenen Tür der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) die Hülle fiel und der Avenio, das neue Modell für die Ulmer Straßenbahnlinien 1 und 2, erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen war. Neugierige strömten in den Betriebshof der SWU Verkehr in der Weststadt, um einen Blick auf, in und unter den Avenio zu werfen und schon mal Probe zu sitzen.

Technisch weiterentwickelt

Natürlich standen die vier bereits gelieferten von insgesamt zwölf bestellten Modelle des Avenio im Mittelpunkt des Tages. Doch auch sonst war viel geboten. Ulmer Straßenbahnwagen jeder Generation waren ausgestellt, in der Werkstatt konnten Fans mit den SWU-Fachleuten fachsimpeln, und auch neue Errungenschaften wie die E-Bike-Flotte waren zu sehen. Der sechsjährige Fabian und sein Freund Paul interessierten sich mehr für einen Straßenbahnwagen aus dem Jahr 1905 als für den neuen. Fabian hatte ihn sich angeschaut, aber nichts Interessantes entdeckt: „Der sieht aus wie die, die jetzt schon fahren.“

Nun ja, nicht ganz. Die Verwandtschaft zum Combino ist beim Avenio zwar unverkennbar. Doch in etlichen Details unterscheiden sich die Modelle. Die neue Generation der Straßenbahnwagen ist technisch weiterentwickelt, verfügt beispielsweise über besseren Aufprall- und Brandschutz, Touchscreens im Fahrerstand sowie ein Fahrer-Assistenzsystem mit einer Hinderniserkennung mittels Radarsensoren und Laser.

Die Fahrgäste werden die größten Unterschiede aber im Inneren bemerken. Der Durchgang ist breiter, über den Türen leuchtet ein Lichtband, das Grün anzeigt, wenn die Tür geöffnet ist. Eine so genannte Ambiente-Beleuchtung soll den Wohlfühlaspekt betonen. Einige Teile des Avenio stammen aus dem 3D-Drucker, zum Beispiel die Ladesteckdosen für Smartphones.

Der Hersteller Siemens, der 2003 schon die Combinos geliefert hat, ist jedenfalls stolz auf sein neues Modell, das in Ulm erstmals zum Einsatz kommt. Christoph Klaes von Siemens freute sich über die vielen Besucher. „Wir wussten, dass das Interesse an der Straßenbahn in Ulm groß ist. Aber so groß, das ist super.“ Er ist sicher: „Der Nahverkehr in Ulm wird noch schöner und bequemer.“

185 Fahrgäste haben Platz

Der Avenio sei „eine sehr innovative, sehr moderne Straßenbahn“, sagte SWU-Verkehr-Chef André Dillmann. „Sie ist das Rückgrat unseres Nahverkehrs.“ 185 Fahrgäste passen in den Avenio – so viel Menschen sitzen statistisch in 123 Autos, sagte Christoph Klaes. „Stellen Sie sich mal den Stau vor, den wir mit einem Straßenbahnfahrzeug abräumen.“

Für OB Czisch ist die neue Linie 2 „ein Meilenstein hin zu mehr E-Mobilität und einer sauberen Stadt“, weil die Abgase reduziert werden können. Er dankte den Anwohnern der Baustelle für ihre Geduld. „Wir freuen uns alle, wenn der Schmerz zu Ende geht und wir im Dezember das erste Mal durch die Stadt fahren.“ Dann nicht nur in der „schönsten Straßenbahn“, sondern auch „auf der schönsten Straßenbahnbrücke Deutschlands“.