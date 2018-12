Veranstalter Große Kultur im kleinen Langenau

Langenau / Helmut Pusch

Was haben Dieter Nuhr, Olaf Schubert, Bülent Ceylan, Max Uthoff, Rebekka Bakken, Michael Wollny oder Ketil Bjornstad mit Georg Schramm, Till Brönner, Charly Mariano, Gary Peacock oder Nils Landgren gemeinsam? Diese Größen haben alle schon mal im Langenauer Pfleghof gastiert. Viele von ihnen standen da noch am Anfang ihrer Karriere, mancher Auftritt ist auch schon Jahrzehnte her. Kein Wunder: Der Pfleghof hat heuer sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Und einer ist schon von Anfang an dabei: der Langenauer Kulturamtschef Edwin Köperl.

Der kann stolz sein auf seine Jubiläumsspielzeit 2018: Von 25 Veranstaltungen waren elf ausverkauft. Auch deshalb, weil der Pfleghof längst ein Stammpublikum hat, das aus bis zu 80 Kilometern Entfernung anreist.

Aber nicht nur die Zahlen beeindrucken, sondern auch das Line-Up der Gäste in der Jubiläumsspielzeit. Da machten solche Jazzstars wie Till Brönner und Dieter Ilg, die als Duo ansonsten nur Hallen mit mehr als 2000 Besuchern bespielen, in der Martinskirche Station; da trafen sich Gismo Graf und Stochelo Rosenberg zum Gypsy-Gitarren-Gipfeltreffen im Pfleghof.

Eine Paarung, die eine ganz besondere Langenauer Geschichte hat. Denn Gismo Graf lernte Rosenbergs Mitmusiker bei einem Konzert in Langenau kennen, bei dem Stochelo Rosenberg verhindert war. Für ihn war damals kurzfristig Biréli Lagrène eingesprungen, und Gismo Graf und das Trio jammten danach noch in der Autobahn-Raststätte. Der Beginn einer Freundschaft.

Solche Geschichten sind es, die Edwin Köperl seinen Job erleichtern. „Viele Musiker kennen uns seit Jahren – wie Dieter Ilg. Er ist für uns einfach der Türöffner bei den Stars, die mit ihm zu uns kommen.“ Ilg eröffnet auch das kommende Halbjahresprogramm, und zwar mit einem für Jazzmusiker ungewöhnlichem Programm: Mit seinem Trio spielt er am 13. Januar Kompositionen von Johann Sebastian Bach.

Noch etwas anderes erleichtert Köperl die Programmgestaltung: Der Pfleghof hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bei Jazz-Plattenfirmen wie ECM und ACT einen guten Namen als verlässlicher Partner gemacht. Die bedanken sich dafür, in dem sie gerne neue Künstler in Langenau ausprobieren. Das Trio „Nes“ ist so ein Fall. „Ein Freund hat mich kürzlich angerufen, ich solle schnell den Fernseher einschalten, da trete gerade eine tolle Band auf: Nes. Ich habe ihn nur gefragt, ob ich ihm Karten reservieren soll“, erzählt Köperl nicht ohne Stolz. Nes gastiert am 16. Februar im Pfleghof.

Und dass das portugiesische Akkordeon-Quartett Danças Ocultas (am 26. Januar im Pfleghof) überhaupt in Deutschland Konzerte geben wird, ist auch der Initiative Köperls zu verdanken, der mit anderen Veranstaltern und der Freiburger Kulturbörse eine kleine Tournee zusammenstellte, damit sich die Anreise für die Musiker lohnt.

Für 2019 hat Köperl überhaupt ein Programm mit „Ecken und Kanten“ zusammengestellt. Doch das Pfleghof-Publikum mag Sperriges durchaus, weiß Köperl. „Politisches Kabarett läuft bei uns besser als Comedy“, sagt er. Diese Sparte bedient etwa am 16. März René Sydow mit seinem aktuellen Programm „Die Bürde des weisen Mannes“.

Info Das komplette Programm des ersten Halbjahres 2019 gibt es im Netz unter www.pfleghof-langenau.de