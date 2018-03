Feuerwehr Große Ehrung für Schlumberger

Ermingen / Roland Schütter

Noch ist der Eisenbahntunnel der Schnellbahnstrecke nicht in Betrieb, schon bringt er einem Feuerwehrmann eine hohe Auszeichnung ein. Auf der Jahreshauptversammlung der Ulmer Feuerwehr bekam der stellvertretende Kommandant Reiner Schlumberger das Deutsche Feuerwehrkreuz in Silber überreicht, weil er in Verhandlungen mit der ARGE Albabstiegstunnel eine Spezialausbildung für 132 Feuerwehrmänner in der Schweiz aushandeln konnte. Dornstadts Feuerwehrchef Achim Lang bezeichnete Schlumberger als „Macher“.

„Wir können uns auf die Feuerwehr verlassen“, sagte OB Gunter Czisch. Er kündigte an, dass die Stadt bald mit der sechs Millionen Euro teuren Aufrüstung der Feuerwehr Mähringen beginne. Großen Respekt zollten auch Dr. Dagmar Engels (SPD) im Namen des Gemeinderats. Zu den Ehrungen gehörte auch die Überreichung des Ehrenzeichens in Gold des Landes für ihre 40-jährige aktive Tätigkeit an Thomas Dierks, Bertram Kufner und Norbert Sommer.

„Seit der Einführung der Haushaltsrauchmelder vor vier Jahren haben wir keinen Toten mehr zu beklagen“, sagte Hansjörg Prinzing in seinem Bericht. Der Kommandant skizzierte die 1973 Einsätze im Jahr 2017. Im Durchschnitt sei die erste Löschgruppe schon nach siebeneinhalb Minuten am Einsatzort gewesen, was trotz der vielen Baustellen keine Verschlechterung sei.

Wie vielfältig die Arbeit der 517 ehrenamtlichen Feuerwehrleute samt 158 in der Jugendwehr engagierten Nachwuchskräfte ist, zeigte Prinzing auf: Zu den 252 Bränden kamen 49 Hilfen bei schweren Verkehrsunfällen, meist mit der Befreiung eingeklemmter Personen. Sehr herausfordernd für die eigene Sicherheit waren 187 Öl- und Chemieeinsätze. Prinzing: „Ich bin froh, dass sich 2017 bis auf einen Fall niemand unserer Leute schwer verletzt hat.“ Krasse Dinge erlebten die Helfer bei 273 technischen Hilfeleistungen und 389 sonstigen Einsätzen. Egal, ob es die Rettung eines verletzten Besuchers durch die Höhenrettungsgruppe aus dem Turm des Ulmer Münster oder Spektakuläres im Drogenmilieu war, die Feuerwehr sei noch mit jeder herausfordernden Situation fertig geworden.

41 371 Stunden lang sorgten die Wehrleute für Sicherheit, davon die Hälfte bei Einsätzen. Die anderen 50 Prozent verteilen sich demnach auf Sicherheitswachdienst und Bereitschaft in der Wache.