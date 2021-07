Wenn in den Sommerferien viele Menschen im Urlaub sind, gehen die Bauarbeiten vor dem Bahnhof in die heiße Phase. Vor allem an den Straßenbahngleisen und künftigen Haltestellen. Denn nur wenn Schüler und Studenten Ferien haben und der Andrang deutlich abnimmt, können statt Straßenbahnen Busse verkehren. Diese sechs Wochen werden intensiv genutzt. „Für uns ist das enorm wichtig, um den Zeitplan einhalten zu können“, sagt Harald Walter ...