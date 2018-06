Bachtage Groß, würdevoll und eindringlich

Ulm / Christa Kanand

Schon die Uraufführung 1742 war ein Triumph gewesen. Händels Oratorium „Messias“ wird gern gehört – auch zur Halbzeit der Wiblinger Bachtage in der Söflinger Kirche Mariä Himmelfahrt, in die 200 Zuhörer gekommen waren. Die fast dreistündige englische Originalfassung kürzte Schmid für moderne Hörgewohnheiten geschickt auf rund fesselnde 100 Minuten.

Für die Größe, Würde und Eindringlichkeit des Dreiteilers waren das federnd aufspielende Collegium musicum mit Konzertmeister Georg Pfirsch und Andreas Weil an Orgelpositiv und Cembalo stilkompetente Garanten – ob in Zwischenspielen, in der Begleitung oder bei Soloaufgaben wie von Trompeter Klaus Dann.

Ebenso Hochkarätiges boten in anspruchsvollen Solopartien mit Koloraturpassagen Maria Rosendorfskys mit glockenrein, strahlendem Sopran („Rejoice“), der gleichfalls überragende ausdrucksstarke Bariton Thomas Gropper („The Trumpet Shall Sound“), Barbara Raiber mit fülligem Alt sowie Tenor Andreas Weller, der anfangs noch etwas indisponiert wirkte, sich aber schnell frei sang.

Doch die Seele des „Messias“ ist natürlich der Chor mit dem weltumarmenden „Hallelujah“. Das Vokal-Ensemble 15 gab alles. Stimmprächtig war die feine Chorkultur zwischen markanter Bass-Riege und leuchtenden Sopranen, die sich mühelos bis zum hohen B aufschwangen, verankert. Nach der mächtigen, von Trompeten und Pauken befeuerten „Amen“-Schlusschorfuge, gab es vom Publikum Standing Ovations.

Info Festivalleiter Albrecht Schmid setzt heute, Mittwoch, 20 Uhr, die Wiblinger Bachtage fort. Er spielt im Studio der Sparkasse Ulm (Neue Mitte) Bachs „Goldberg-Variationen“.