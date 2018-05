Naherholung Grillen am Ludwigsfelder Badesee erlaubt

Neu-Ulm / swp

Die Stadt Neu-Ulm richtet am nordöstlichen Ufer des Ludwigsfelder Badesees eine spezielle Grillzone ein.

Warm ist es schon länger, doch am Ludwigsfelder Badesee dürfte es manchen jetzt noch heißer werden. Denn die Stadtverwaltung Neu-Ulm hat zum Start der Freiluftsaison eine öffentliche Grillzone eingerichtet. Dort kann ab sofort jedes Jahr zwischen Mai und September auf selbst mitgebrachten Grills gegrillt werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Grillzone befindet sich am nordöstlichen Ufer des Badesees, ganz am Ende weit hinter dem Kiosk.

Damit durch das Grillen keine anderen Badegäste belästigt werden und die Umwelt nicht zu Schaden kommt, hat die Stadt Grill-Regeln aufgestellt. Diese gelten zusätzlich zu den gültigen Bestimmungen für die Neu-Ulmer Naherholungsgebiete. Ganz wichtig: Das Grillen mit Einweggrills ist nicht erlaubt. Das liegt zum einen an der Vermeidung von Müll, zum anderen aber hauptsächlich daran, dass bei der Verwendung dieser Grills der Untergrund aufgrund der hohen Hitze Schaden nehmen würde.

Es darf kein Müll übrig bleiben

Die zweite wichtige Regel: Es darf keine heiße Glut und auch kein Feuer hinterlassen werden. Nach dem Grillvergnügen muss also dafür Sorge getragen werden, dass die Glut abgelöscht wird, heißt es in der Mitteilung weiter. Ebenfalls wichtig: Der Platz sollte sauber und ordentlich hinterlassen werden. Soll heißen: Was zum Grillplatz gebracht wird, sollte entweder wieder mit nach Hause genommen oder aber in den von der Stadt bereitgestellten Abfalleimern entsorgt werden. Darüber hinaus sollten die Griller stets auf ihre Grills achten, sie nicht aus dem Auge lassen und natürlich auch entsprechenden Abstand zu Büschen und Sträuchern halten.

Im Sinne eines guten Miteinanders zwischen Badegästen und Grillern weist die Verwaltung ausdrücklich darauf hin, dass außerhalb der Grillzone nicht gegrillt werden darf. Auch dann nicht, wenn der Andrang groß ist und kein Platz mehr frei ist. In so einem Fall rät die Stadt: Entweder an einem anderen Tag wiederkommen, oder aber bei den Anwesenden freundlich nachfragen, ob für das eigene Würstel noch ein Platz auf einem fremden Grill frei ist. Denn: Grillen verbindet ja bekanntlich!

Info Weitere Informationen zum Grillen in Neu-Ulm gibt es auf der städtischen Homepage unter nu.neu-ulm.de Die Grill-Regeln sind darüber hinaus an den Zugängen zum Ludwigsfelder Badesee angebracht.