Kommentar Harald John über die Bewerbung zur Zukunftsstadt Greifbare Geschichten

Ulm / Harald John

Zukunftsstadt – wer möchte sich nicht so nennen? Für die Endrunde dieses prestigeträchtigen und mit Preisgeldern von bis zu einer Million Euro dotierten Wettbewerbes konkurrieren Kommunen wie Berlin, Dresden und die VW-Stadt Wolfsburg, aber auch Loitz aus Vorpommern, wo die 6000 Einwohner am Samstag ein „Zukunftsstadtfest“ am Peeneufer feiern.

Auch Ulm ist noch gut im Rennen. Auch wenn der OB bei der Abschlussveranstaltung „Zukunftsstadt 2030“ tief stapelte: Experten räumen der Stadt gute Chancen ein, Ende Oktober unter die acht besten Kommunen zu kommen. Allerdings müssen dann die Anstrengungen der Stadt greifbarer werden.

So verweisen der OB und sein Team auf das Alleinstellungsmerkmal, digital und zugleich ressourcenschonend zu sein. Das klingt gut, aber was heißt das genau? Der Verweis, dass im Verschwörhaus Platinen zusammengelötet werden, die lange halten, muss eine Jury nicht zwangsläufig überzeugen.

Stimmig werden die digitalen Geschichten, wenn sie von den alltäglichen Vorteilen berichten. Wenn also die Ulmer künftig in ihrer Zukunftsstadt weniger im Stau stehen, wenn ihnen ein freier Parkplatz gewiesen wird oder sie zum Stromablesen nicht mehr in den Keller müssen – dann könnte sich die vom OB avisierte „Wohlfühlatmosphäre“ einstellen.