Nachruf Grandseigneur der Ulmer Werbeszene

Ulm/Erbach / swp

Er gilt als der Grandseigneur der Ulmer Werbeszene, ein halbes Jahrhundert lang hat er den regionalen Werbebereich geprägt. 2009 verabschiedete sich Michael Zimmermann als Geschäftsführer der Agentur „Schön­le, Zimmermann & Partner“ in den Ruhestand. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Zimmermann hat seine Laufbahn 1959 begonnen, nach seiner Ausbildung zum Kaufmann stieg er bei der „Udia Filmwerbung“ ein und dort relativ schnell auf. Bereits 1965 wurde er zum Gesellschafter der Agentur, die Franz Schönle gegründet hatte und die in den 60er- und 70er-Jahren als eine der bedeutendsten Firmen im Bereich Kinowerbung galt. Weil die klassische Werbung immer mehr zu einem wichtigen Standbein der Agentur wurde, kam 1979 die Schwestergesellschaft „Udia – Die Ulmer Werbeagentur“ hinzu. 1986 firmierte sich die Werbeagentur um in „Schönle, Zimmermann & Partner – die Ulmer Werbeagentur“ mit Zimmermann als Geschäftsführer. 2004 verkaufte er Udia Filmwerbung an den Schwäbischen Verlag.

Zimmermann war Mitglied der Vollversammlung der IHK Ulm, beim Lions Club Ulm/Neu-Ulm-Schwaben und im Marketing-Club.