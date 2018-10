Ausstellung Grafiken im Haus der Begegnung

Ulm / lgh

Verhärmte Gesichter, eingefallene Körper, traurige Mienen: „Hunger, Leid, Verzweiflung – das ist der Grundtenor der Grafiken“, sagt Jan Rüttinger. „Das sind Bilder, die sind teilweise brutal“, meint der Sammlungsleiter des Museums der Brotkultur selbst. In der Tat: Die Blätter, die derzeit den Chorraum des Hauses der Begegnung säumen, verbreiten nicht gerade Frohsinn, künstlerisch sind sie natürlich grandios.

Während das Museum der Brotkultur noch bis Ende Mai 2019 geschlossen ist, darf es hier gastieren. Den Beginn macht die kleine Schau „Kollwitz, Barlach und Co.“ mit Grafiken aus der Sammlung und aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Eine Zeit, die von sozialer Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Inflation geprägt war – die Unterschichten litten echte Not.

Bei Max Pechstein sitzen die Menschen um einen Fisch auf dem Tisch und bitten Gott ums täglich Brot. Käthe Kollwitz lässt den Tod die Peitsche über den Hungernden schwingen, und bei Ernst Barlach – eine der schlimmsten Szenen – presst eine arme Frau den letzten Rest Milch aus ihren Brüsten, um ihr darbendes Baby zu nähren. Ratlosigkeit regiert bei George Grosz: Die stumme, starre Familie auf seinem Bild weiß erkennbar nicht mehr weiter, der Teller auf dem Tisch ist leer; Max Beckmann setzt sich selbst an seinen Tisch, im Hintergrund steht der Heilige Johannes mit dem Opferlamm.

Die Bilder stellen das Elend nicht nur dar, sie prangern es auch an, und so lassen einen die Motive so schnell nicht mehr los. Originale sind hier freilich nicht zu sehen, sagt Jan Rüttinger: „In diesem Raum gibt es keine Kontrolle.“ Anders in der nächsten Ausstellung im Januar/Februar: Dann werden Originalplakate zu sehen sein.

Info „Kollwitz, Barlach und Co“ im Haus der Begegnung noch bis 11. November. Am Freitag findet im Museum der Brotkultur von 19 Uhr an eine „Empty House Party“ statt.