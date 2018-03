Auf einen Blick Grafik: Sedelhöfe und Bahnhofsplatz 7 in Zahlen

Grafik: Sedelhöfe und Bahnhofsplatz 7 in Zahlen

Ulm / wc

Um einen Überblick zu bekommen, sehen Sie die Bauprojekte „Sedelhöfe“ und den „Bahnhofsplatz 7“ in Zahlen dargestellt.

Das Groß-Bauprojekt „Sedelhöfe“ ist nur schwer in Worte zu fassen. Beim benachbarten Projekt, dem „Bahnhofsplatz 7“, fällt es schon leichter. Aber noch lange nicht leicht.

Um Licht ins Dunkel der Großbaustellen zu bringen, gibt es hier die Fakten der beiden Projekte im Überblick in den folgenden Grafiken:

Mit den Sedelhöfen wird neuer Wohnraum geschaffen: Ein-Zimmer- bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen werden dort entstehen. Auch eine große Dachterrasse wird es geben.

Neben Wohnraum werden auch große Flächen für Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie bereitgestellt.

Neubau am Bahnhofplatz 7 in Ulm - Ein Hotel mit Restaurant und Sky-Bar inklusive Dachterrasse in 30 Metern Höhe. © Foto: DC Developments

In direkter Nähe zu den Sedelhöfen, am Bahnhofsplatz 7, entsteht ein Neubau mit Hotel - mit Restaurant und Sky-Bar inklusive Dachterrasse in 30 Metern Höhe.

Ein Rundgang über die Baustelle in Bildern:

Das Ulmer Büro Mühlich Fink lockert die Front an den Sedelhöfen auf und plant ein Dachrestaurant mit Bar und Blick auf Ulm. Die Sedelhöfe bekommen so ein eigenständiges Tor zur Ulmer City.

Neubaustrecke der Bahn, mehrere Parkhäuser für Autos und Fahrräder, ZOB, weitere Wohnviertel, neu gelenkte Verkehrsströme, Sedelhöfe und vieles mehr: Rund um den Ulmer Bahnhof wird in zehn Jahren kaum mehr etwas so sein wie bisher.

Die Neugestaltung um den Ulmer Hauptbahnhof bringt für manche auch eine ungewisse Zukunft mit sich. Nach 22 Jahren ist Schluss mit der Eckkneipe „Linie1“ am Ulmer Bahnhofsplatz. Das Gebäude wird Ende März abgerissen.