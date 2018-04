Berufe Grabungstechniker werden rar

Ulm / Bernd Rindle

Im Stadthaus kam es zu tief schürfenden Erkenntnissen. Dort tagte vergangene Woche erstmals in seiner noch jungen Geschichte der Verband für Grabungstechnik und Feldarchäologie. Jeder der rund 150 Teilnehmer des internationalen Kongresses hat sich der Erforschung und Dokumentation des archäologischen Kulturerbes verschrieben, um es nachfolgenden Generationen als Quelle zu erschließen.

Anders als Archäologen, „die inzwischen mehr in Büro und Bibliothek tätig sind“ und sich kulturwissenschaftlichen Fragen stellen, wie der baden-württembergische Landesarchäologe Dirk Krause sagte, sind die Grabungstechniker vor Ort mit der diffizilen und akribischen Kärrnerarbeit beschäftigt.

Wobei ihnen noch weit mehr Verantwortung obliegt. Im Grunde genommen sind sie „für den gesamten Ablauf zuständig, müssen alles managen“, sagte Thomas Schenk, der in Berlin den einzigen Lehrstuhl für Grabungstechnik in Deutschland innehat und selbst promovierter Grabungstechniker ist.

Vor allem aber haben sie alles, was sie zu Tage fördern „millimetergenau zu vermessen und möglichst umfangreich zu dokumentieren“, denn im Gegensatz zu antiken Ausgrabungsstellen, etwa in Griechenland oder Ägypten, sind die Projekte hierzulande von temporärer Natur. Auch wenn bei einem Fund kurzfristig „die Zeit still steht“, sitzt den Grabungstechnikern zumeist die Zeit im Nacken, denn ihre Fundstellen stehen in der Regel im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, die nur geringe Verzögerungen dulden. Dafür gibt es kaum ein besseres Beispiel, als die Gestaltung der Neuen Mitte. Auf der Suche nach der Vergangenheit „laufen wir eigentlich immer Baustellen hinterher“, sagte Hans Lang, der seit Dekaden in Ulm alles ausgegraben hat, was möglich war.

„Es ist ein toller Beruf“, warb Thomas Schenk um Nachwuchs, der offenbar dringend benötigt wird. „Auch in Baden-Württemberg gibt es einen großen Bedarf, doch man bekommt zu wenig Leute.“ Was er auf den geringen Bekanntheitsgrad des Berufsfelds zurückführt, das fordernd, spannungsgeladen und voller Verantwortung sei.

Und man bedient sich beim Blick in die Vergangenheit längst moderner Technik, denn die Zeiten von Papier und Bleistiftzeichnungen sind Geschichte: „Die Entwicklung vollzieht sich rasant, die Digitalisierung ist bei uns ein ganz großes Thema.“ Wie weit die Elektronik Einzug gehalten hat in die Dokumentationswelt der Grabungstechniker, zeigten die dreidimensionalen Modelle der hiesigen Weltkulturerbe-Höhlen.