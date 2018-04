Montage Abt-Uhr am Ulmer Münsterplatz wieder komplett

Abt-Uhr am Ulmer Münsterplatz wieder komplett

Next

Die Uhr an der Fassade von Abt am Ulmer Münsterplatz ist wieder komplett. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Die Uhr an der Fassade von Abt am Ulmer Münsterplatz ist wieder komplett. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Die Uhr an der Fassade von Abt am Ulmer Münsterplatz ist wieder komplett. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Ulm / swp

Jetzt ist sie wieder komplett: Die Uhr an der Fassade von Abt am Ulmer Münsterplatz. Am Donnerstag wurde das goldene Pendel angebracht.

Aufwändig wurde sie überarbeitet, Verschleißteile ausgetauscht: Jetzt erstrahlt die Uhr an der Fassade von Abt am Ulmer Münsterplatz in neuem Glanz.

Der neue Hausherr - die Drogerie Müller - hatte Zeiger und Pendel im März abmontieren lassen. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass die Uhr überholt werden musste. Bei der Demontage hatten die Experten des inzwischen in Roggenburg-Biberach ansässigen Ulmer Traditionsunternehmens Hörz auch festgestellt, dass beim Antriebsmechanismus und beim Pendel nach 30-jähriger Betriebsdauer einer Erneuerung nötig war. In diesem Zuge wurde das Pendel auch gleich mit einem Müller-“M“ versehen. Zeiger und Pendel wurden mit Blattgold belegt und poliert.

Am Donnerstagmorgen schließlich wurde das Pendel an der Abt-Fassade wieder installiert. Die Uhr ist damit wieder komplett.