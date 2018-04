Sanierung Gögglinger Kindergarten wird erweitert

Gögglingen / cst

Dieser Tage werden die Möbel und Spielsachen der beiden Gruppen des katholischen Kindergartens vom Gemeindehaus in den ein Jahr lang sanierten Altbau umgeräumt. So lange diente das Gemeindehaus als Übergangs-Kindergarten. Am kommenden Montag, wenn die Osterferien vorbei sind, werden die Kinder zum ersten Mal in ihren modernisierten Gruppenräumen spielen. Außerdem wurden zwei Kleingruppenräume, ein extra Bastelzimmer, die sanitären Anlagen und Büro- und Personalräume saniert. Die Gesamtkosten liegen bei rund 840 000 Euro. 70 Prozent davon zahlt, wie berichtet, die Stadt Ulm. Den Rest übernehmen die Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Gögglinger Kirchengemeinde Heilig-Kreuz.

Schnell zugestimmt

Damit wäre alles in trockenen Tüchern, hätte nicht die Stadt – die Sanierung hatte schon begonnen – beim Kirchengemeinderat angefragt, ob dieser einverstanden wäre, den Kindergarten von zwei auf vier Gruppen zu erweitern. „Wir haben dem schnell zugestimmt“, sagt Christina Engels, zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Denn der Doppelort Gögglingen-Donaustetten wächst weiter. Zumal die Stadt eine „100-prozentige Kostenübernahme“ zugesagt habe. Wie hoch die Baukosten genau sind, wird derzeit noch berechnet.

Da die vier Gruppen dann einen größeren Mehrzweckraum benötigen, werden im Spätsommer die auf demselben Areal stehende Beichtkapelle und alte Räume der Kirchengemeinde abgerissen. Neu gebaut werden bis zum Frühjahr 2020 zudem zwei Gruppenräume, ein Ruheraum, Toilettenanlagen und zwei Küchen.