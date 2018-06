Verwaltung Ortsvorsteher für Gögglingen/Donaustetten gesucht

Gögglingen/Donaustetten / Carolin Stüwe

Am Mittwoch wählt der Gemeinderat einen neuen Ortsvorsteher für den Ulmer Süden.

Die Stadt Ulm sucht eine „aufgeschlossene, engagierte und kontaktfreudige Persönlichkeit mit guter fachlicher Qualifikation für den gehobenen Verwaltungsdienst“. So lautet ein Auszug aus der Stellenanzeige vom April im Mitteilungsblatt der Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten. Denn der Doppel-Ortsteil mit seinen rund 4400 Einwohnern braucht einen neuen hauptamtlichen Ortsvorsteher oder eine neue Ortsvorsteherin.

Inzwischen haben sich eine 55-Jährige und ein 33-Jähriger aus Verwaltungen mittelgroßer Städte beworben. Die Namen sind der Redaktion bekannt, jedoch wollen die Kandidaten ihre Namen vor den beiden Wahlen noch nicht veröffentlicht sehen.

Am Dienstagabend stellen sich beide zunächst bei der öffentlichen Ortschaftsratssitzung (19 Uhr) in der Riedlenhalle in Gögglingen vor. Allerdings kann der abstimmende Ortschaftsrat nur eine Empfehlung an den Gemeinderat geben, der dann am Mittwoch, 20. Juni, endgültig bei der Sitzung (16 Uhr) im Rathaus den Nachfolger von Markus Mendler wählt. Dieser ist nach 18 Jahren als Ortsvorsteher seit 1. Mai stellvertretender Leiter der städtischen Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, also Stellvertreter von Ulrich Soldner. Mendlers Stellvertreter in Gögglingen/Donaustetten wiederum ist derzeit Ortschaftsrat Winfried Walter.

Amtszeit zunächst nur bis Mai 2019

Die Amtszeit von Mendlers Nachfolger(in) dauert zunächst aber nur bis Mai 2019, denn dann wird turnusgemäß für weitere fünf Jahre ein neuer Ortschaftsrat gewählt und „automatisch der Ortsvorsteher neu bestellt“, erklärt Susanne Knäuer, Referentin von Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Außer einer Planstelle in Besoldungsgruppe A 13, was den Bezügen eines hauptamtlichen Bürgermeisters einer Gemeinde mit bis zu 1000 Einwohnern gleichkommt, warten auch einige Bauprojekte auf den neuen Ortsvorsteher(in). Seit gut einem Jahr läuft die Sanierung des katholischen Kindergartens. Zwar managt die Kirchengemeinde Heilig Kreuz Gögglingen den Umbau, jedoch hatte die Stadt spontan angefragt, ob man den Kindergarten nicht von zwei auf vier Gruppen erweitern könne. Dieser Ausbau soll bis zum Frühjahr 2020 abgeschlossen sein.

Nicht so zügig ging es bisher voran mit dem Neubaugebiet „Beim Brückle“: Bevor das Bebauungsplanverfahren beginnen konnte, musste die Stadt erst alle Grundstücke beieinander haben. „Das ist jetzt abgeschlossen“, sagt Mendler. Das Bebauungsplanverfahren läuft bereits. Die künftige Aufgabe bestehe darin, die Vermarktung der Grundstücke und die Erschließung gut zu koordinieren. Im ersten Bauabschnitt soll nächstes Jahr mit dem Bau von 25 Einfamilienhäusern begonnen werden. 90 sind insgesamt vorgesehen. Und langfristig ist in dem Doppelort ein Seniorenzentrum geplant. Wobei jetzt schon konkret überlegt werde, die freie Fläche hinterm Rathaus in Riedlen Mitte mit seniorengerechten Wohnungen zu bebauen, sagt Mendler. Die Renaturierung des Donauufers auf Gögglinger/Donaustetter Gemarkung ist zwar Landessache, dennoch muss ein Ortsvorsteher auch so etwas im Auge behalten. Mendler: „Die Anhörung der Öffentlichkeit läuft noch bis Ende Juni.“

Und mit welchen emotionalen Worten übergibt der ehemalige Ortsvorsteher nach 18 Jahren seinen Doppelort? Mendler überlegt kurz: „Gögglingen/Donaustetten: Zwei Orte – eine Gemeinde.“