Wahl Gögglingen/Donaustetten bekommt eine resolute Ortsvorsteherin

Ulm / Carolin Stüwe

„Ich freue mich, dass der Ortschaftsrat so ein großes Vertrauen in mich gesetzt hat“, sagte Eva-Maria Emmenecker gestern nach ihrer Wahl zur neuen Ortsvorsteherin von Gögglingen und Donaustetten im Ulmer Rathaus. Denn der Gemeinderat folgte der einstimmigen Empfehlung des Ortschaftsrats von Gögglingen/Donaustetten. Dort hatten sich die 55-jährige Diplom-Verwaltungswirtin und der 33-jährige Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Biberach, Rouven Klook, in einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung insgesamt eine Stunde lang vorgestellt – vor rund 100 Zuhörern.

Wie berichtet, wechselte der bisherige Ortsvorsteher Markus Mendler als neuer stellvertretender Leiter bereits in die Abteilung Liegenschaften.

Energisch, selbstbewusst, humorvoll und bereits bestens informiert über ihr neues Revier – „ich bin mit dem Rad schon beide Orte abgefahren“ – zeigte sich die künftige Ortsvorsteherin. Nach ihrem Studium an der Fachhochschule Ludwigsburg hatte sie als Hauptamtsleiterin in der 5000-Einwohner-Gemeinde Böbingen im Ostalbkreis Erfahrungen gesammelt etwa im Einwohnermeldeamt, bei Wahlen, bei Trauungen.

Rechnungsprüfung zu trocken

Bald darauf wurde sie von der Stadt Aalen (70 000 Einwohner) abgeworben und wirkte dann 20 Jahre als Mittlerin zwischen Fachämtern und Bürgern. Sie begleitete die städtebauliche Sanierung und managte die Grundstücksvermarktung. „Ich liebe die Vielseitigkeit“, sagt die Mutter einer heute 22-jährigen studierenden Tochter. Aufgrund deren Volljährigkeit wechselte Eva-Maria Emmenecker vor vier Jahren auf die Ganztagsstelle der stellvertretenden Leiterin des Aalener Rechnungsprüfungsamtes. „Aber das war mir auf Dauer zu trocken, und dort hat mir die Nähe zum Bürger gefehlt“, sagte sie.

Voraussichtlich ab 1. Oktober kann Eva-Maria Emmenecker die Nähe zu den theoretisch rund 4400 Einwohnern in Gögglingen und Donaustetten suchen. „Ja, ich gehe lieber bei den Leuten vorbei, als das ich zum Telefonhörer greife“, beschrieb sie ihre Kontaktfreudigkeit. Und sie kenne bereits die „Dauerbaustellen“ wie die Verkehrsbelastung in beiden Ortsdurchfahrten. Sie versicherte, dass sie kreativ sei beim Finden von Lösungen und dass sie „auch durch die Hintertür zum Erfolg“ komme.

Apropos Tür. Die künftige Ortsvorsteherin wird auch wohnlich Aalen verlassen und sucht nun eine Wohnung im Ulmer Süden. Die Hobbys der schlanken, durchtrainierten Frau sind Laufen, Schwimmen und Rennrad fahren, denn sie ist erfolgreiche Triathletin. Überhaupt bewege sie sich gerne in der freien Natur: „Beim Sport kommen mir die besten Ideen.“

Der zweite Kandidat, der bei eingangs elf Bewerbungen in die engere Wahl gekommen war, war Rouven Klook. Der 33-jährige gelernte IT-Kaufmann hat Verwaltungs- und Politikwissenschaften, wollte schon Oberbürgermeister von Giengen an der Brenz werden und arbeitet derzeit als Ehrenamtsbeauftragter bei der Stadt Biberach.

Der junge Mann konnte bei der Kandidatenvorstellung den Ortschaftsrat nicht überzeugen, zumal ihm nach eigenen Angaben noch Kenntnisse bei der Grundstücksvermarktung und beim Baurecht fehlen.