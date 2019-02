Unternehmertag Ulm Globalisierung im Fokus des 20. Unternehmertags in der Donauhalle

Ulm / swp

Die Anforderungen an ein erfolgreiches und nachhaltiges Wirtschaften unterliegen schnellen Veränderungen und in Anbetracht der Globalisierung weltweit wachsenden Herausforderungen. Ein Grund warum Initiator Karl-Heinz Raguse den 20. Unternehmertag am Donnerstag, 21. März, in der Ulmer Donauhalle unter das Motto „Global denken – Regional handeln“ gestellt hat. Eröffnet wird der Wirtschaftstag um 9.45 Uhr von Prof. Wolfgang Reinhart, Fraktionsvorsitzender der CDU im baden-württembergischen Landtag, und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Im weiteren Verlauf der eintägigen Messe sprechen Fachleute in drei Diskussionsrunden über die Veränderungen in Industrie und Handel. Den Fokus auf die sich verändernden Anforderungen für die Wirtschaftsregion Schwaben setzt Ulf Schlüter, stellvertretender Chefredakteur der SÜDWEST PRESSE, bei der Podiumsdiskussion von 13 Uhr an. Seine Gäste für die einstündige Gesprächsrunde sind Rechtsanwalt Rainer Ptok, Beurer-Geschäftsführer Marco Bühler, Teva Ratiopharm-Geschäftsführer Andreas Burkhardt, Gabriele Renner, Geschäftsführerin des Ulmer Unternehmens Pervormance International und Ingenics-Vorstand Andreas Hoberg.

Ausblick und Rückblick

Um 14.45 Uhr diskutieren Oliver Diaz, Pressesprecher der Ausstellung Körperwelten, und Blautalcenter-Manager Guido Reuter über Herausforderungen und Maßnahmen, die derzeit den stationären Handel betreffen. Dabei sollen etwa die Konkurrenzfähigkeit und der Versuch gegen den Online-Handel anzukommen hinterfragt werden.

Anlässlich der 20. Auflage der eintägigen Messe folgt um 17 Uhr der Mittelstandstalk mit den Diskussionsteilnehmern des ersten Unternehmertags 1999: Alt-OB Ivo Gönner, Beate Merk, ehemalige Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm, und Hermann Orgeldinger, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Moderiert wird die Runde von Andi Scheiter, Donau 3 FM.

Zudem halten 28 Experten regionaler Unternehmer kurze Fachvorträge. Zeit für Gespräche ist ab 16.45 Uhr im Donausaal beim Business Treff. Die musikalische Umrahmung übernimmt Lee Mayall mit Band. Einlass ist ab 8.30 Uhr, der Eintritt ist frei.