Auf ein letztes Bier: Am Samstag, 9. März, hat das Glembotzki in der Frauenstraße zum letzten Mal geöffnet.

Nach fünf Jahren ist Schluss: Am Samstag, 9. März, öffnet das „Glembotzki“ in der Frauenstraße zum letzten Mal seine Türen. Die Betreiber der Kneipe gaben Anfang des Jahres bekannt, dass der Mietvertrag nicht verlängert wurde und das Glembotzki daher schließen muss. Gründe dafür waren unter anderem Beschwerden von Anwohnern und Nachbarn über Lärm sowie Vandalismus.

Am Wochenende ist nun Schluss mit dem Glembotzki – zumindest in der Frauenstraße. Eine Wiedereröffnung an anderer Stelle haben die Betreiber nicht ausgeschlossen.

