Breitband Glasfaser kommt 2019 ins Donautal, 2020 in die Ulmer Innenstadt

Ulm/Neu-Ulm / Christine Liebhardt

Die Stadtwerke investieren 30 Millionen Euro in schnelles Internet.

Für Oberbürgermeister Gunter Czisch ist es eines der wichtigsten Infrastruktur-Themen für die Zukunft der Doppelstadt, gehört gar zur Daseinsvorsorge wie Straßen oder Brücken: der flächendeckende Ausbau des Glasfaser-Netzes. Den treiben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) jetzt kräftig voran: Bis 2024 investieren sie etwa 30 Millionen Euro. Zuerst bekommen im nächsten Jahr die Unternehmen im Donautal von der SWU Telenet superschnelles Internet. Von 2020 an wird dann in sieben Etappen die Innenstadt versorgt (siehe Grafik). Gestartet wird im Viertel „Auf dem Kreuz“, in welcher Reihenfolge es danach weitergeht, ist noch unklar.

Betriebe sollen als erstes entlastet werden

Dafür, dass im Donautal begonnen wird, gibt es zwei Gründe: „Die Unternehmen sind dringend darauf angewiesen“, sagte Czisch am Freitag beim Pressegespräch im Rathaus. Noch kämen sie zwar klar, doch die Stadt wolle schon jetzt eine Lösung bereitstellen – bevor die alten Kupferkabel mit den neuen Datenmengen nicht mehr klarkommen. Und während im Industriegebiet 2019 für rund fünf Kilometer Kabel die Gehwege aufgerissen werden – für weitere elf Kilometer sind dort bereits früher Leerrohre im Boden verlegt worden – sollen die Anwohner in der Innenstadt nach all den Baustellen mal kurz aufschnaufen können.

Wobei es dem OB in der Stadt weniger um Normalnutzer geht („Glasfaser ist nicht der klassische Bedarf einer Familie“) als beispielsweise um Schulen und Betriebe. Und darum, die Voraussetzung für den künftigen Mobildaten-Standard 5G zu schaffen, an dem auch in Ulm geforscht wird. Weil 5G-Antennen je nach Topographie nur 200 bis 400 Meter weit strahlen, wird ein engmaschiges Netz von Anschlusspunkten benötigt. „Das ist eine standortpolitische Maßnahme.“ Eine, bei der er sich mit dem Neu-Ulmer OB Gerold Noerenberg einig sei. Sich darauf festlegen, wann die SWU ihr Glasfasernetz in Neu-Ulm ausbauen, wollte Czisch sich am Freitag nicht. Vor 2025 dürfte es aber weder auf der anderen Donauseite noch in den weiteren Ulmer Stadtteilen weitergehen.

Vertrag mit SWU für Verbraucher nicht unbedingt notwendig

Mit ihrer Offensive gehen die Städte ein Risiko ein, weil sie loslegen, ohne möglichen Kunden vorneweg ein Abnahmeversprechen abzuringen. Aus folgendem Grund, wie SWU-Geschäftsführer Klaus Eder erklärte: „Als Stadtwerke müssen wir nicht schon in ein paar Jahren Rendite erwirtschaften.“ So bekommen nächstes Jahr die Unternehmen im Donautal die ersten 20 Meter Glasfaser sowie den Hausanschluss kostenlos.

Grundsätzlich muss man nicht zwingend mit den SWU einen Vertrag abschließen: Auch andere Telekommunikationsanbieter können die Kabel nutzen, wenn sie entsprechend Miete zahlen. OB Czisch glaubt, dass sich die jährlich geplanten Investitionen von fünf Millionen Euro lohnen: „Wir sind uns sicher, dass der Bürger das annimmt.“ Und falls die SWU aus welchen Gründen auch immer die Kosten doch nicht stemmen könnten, gebe es immer noch den Zukunftsfonds der Stadt als Sicherheit.

