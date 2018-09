Ranking Glacis-Galerie wieder unten

Neu-Ulm / edru

Die Immobilienzeitung hat wieder ein Ranking der Einkaufszentren in Deutschland veröffentlicht. Vom Shoppingcenter Performance Report (SCPR) wurden nicht Kunden, sondern die Händler in 400 Einkaufstempeln befragt, in die Wertung kamen davon 259. Auf Platz 55 und im eher vorderen Bereich ist das Blautal-Center in Ulm zu finden. Zwölf Händler haben sich an der Umfrage beteiligt und eine Durchschnittsnote von 2,33 gegeben. Das Blautal-Center wird somit zu den Aufsteigern unter den Einkaufzentren gezählt. Schlechter sieht es für die Glacis-Galerie in Neu-Ulm aus. Dort haben sich 15 Händler beteiligt. Sie gaben ihrer Galerie eher schlechte Noten, im Durchschnitt 4.0. Nur elf Einkaufszentren erhielten noch schlechtere Bewertungen. Befragt wurden 400 Einrichtungen, wobei sich mindestens fünf Mieter an der Umfrage beteiligen mussten, um in die Wertung zu kommen. Das waren 259. Die Händler konnten Noten zwischen 1,0 (sehr gut) und 5,0 (mangelhaft) vergeben. Im Vordergrund stand die Wirtschaftlichkeit der Läden, also die Kundenfrequenz, auch die Höhe der Mieten.