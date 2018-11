Jazz Ghost Note im Roxy: Mehr Power geht nicht

Ulm / Udo Eberl

Was war das denn? Nach knapp zweieinhalb Stunden Livemusik der Band Ghost Note stand man grenzdebil grinsend im Roxy, obwohl man doch gerade von einem viel zu schnellen Funk-Laster überrollt und mitgeschleift worden war – mitgerissen, akustisch durch den Raum gewirbelt, mit Jazzsequenzen und fulminanter Perkussion aus der Lethargie gerissen, mit einer Hölle an Groove in die Elastizität der Körperlichkeit bewegt. Adrenalin pur, Doping für die Sinne und Hüften, Musik. Aber was für Musik. Und vor allem: Was für Musiker!

Mit ihrer Band Snarky Puppy hatten der Drummer Robert Sput Searight und der Perkussionist neue rhythmische Standards gesetzt und Grammys gesammelt, für „Ghost Note“ haben sie ein kunterbuntes Kollektiv mit einstigen Musik-Wunderkindern und Virtuosen um sich geschart. Die spielten und spielen unter anderem für Prince, Kendrick Lamar, Snoop Dogg oder Herbie Hancock und so hörte sich das auch an. Mit einem Mix aus hoch-eruptivem Funk, Soul-Power, frischem Jazz und Afrobeats rasten die sieben Musiker durchs Roxy.

Die zackigen Bläsersätze und fiebrigen Saxofon-Soli von Sylvester Onyejiaka und Jonathan Mones, diesem nur in Sachen Körpergröße so gegensätzlichen Bläser-Duo, hätten selbst James Brown und Sly Stone die Tränen in die Augen getrieben. Dazu der monstermäßig pumpende und mit Streifensocken-Optimierung treibende Götter-Bassist Dwayne „MonoNeon“ Thomas, der 23-jährige Vaughn Henry an den diversen Keyboards, der in einem Solo-Stück aufblitzen ließ, was man von ihm zwischen Jazz und Fusion noch erwarten darf, und der Teamplayer Peter Knudsen an der Gitarre. Das war aus einem Guss, flutschte wie frisch geölt, packte, riss mit. Abrupte Wendungen, Break-Irrwitzeleien, Unisono-Feuerwerke, Brecker Brothers auf Speed – ein Live-Fest der Musik. Ein echtes Wow-Konzert. Ghost Note waren ganz groß.