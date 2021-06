Am Montagabend hat ein heftiges Unwetter den Alb-Donau-Kreis und Ulm heimgesucht. Blitze zuckten spektakulär am Himmel über der Region und sorgten für vollgelaufene Keller, Sperrungen und viele Einsätze der Feuerwehren. Das Gewitter mit starkem Regen produzierte aber auch spektakuläre Bilder, wie das unseres Fotografen Volkmar Könneke - oder unserer Leser Lucas Knappe und Uli Hahnel.

Unwetter in Ulm: Gewitter in der Region in spektakulären Fotos

Stark von dem Unwetter betroffen waren der Süden der Stadt, insbesondere in Wiblingen und Unterweiler überflutete das Wasser zahlreiche Keller. Gegen 23 Uhr erreichte die Feuerwehr ein Notruf über einen Brand in einer Tiefgarage in Wiblingen. Dort stand ein Auto in Flammen. Die Löscharbeiten konnten jedoch aufgrund des durch den Starkregen eingedrungenem Wasser nicht sofort aufgenommen werden. Vor dem Beginn der Löscharbeiten musste der Strom des Gebäudekomplexes abgeschaltet werden, damit für die Einsatzkräfte die Gefahr eines elektrischen Schlages im Wasser ausgeschlossen wurde. Der Energieversorger konnte sehr schnell den Strom abstellen und damit die Gefahr beseitigen. Die Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt und wurden durch die Notfallseelsorge in einem bereitgestellten Bus der Feuerwehr betreut.

Blitze am Himmel über Ulm: Bilder unserer Leser Lucas Knappe und Uli Hahnel

Unsere beiden Leser Uli Hahnel und Lucas Knappe haben uns spektakuläre Bilder des Montagabends geschickt.

Im Bild von Lucas Knappe sieht es so aus, als wenn ein Blitz mitten in der Ulmer Innenstadt mitten im Münster einschlägt.

© Foto: Lucas Knappe

Das Bild von Lucas Knappe wurde vom Eselsberg aus aufgenommen. Knappe schoss das Bild vermutlich nach 21 Uhr. In dem „Schnappschuss“ schießt ein Blitz scheinbar ins Ulmer Münster.

Im Bild von Ulrich Hanel sieht es so aus, als würde ein Blitz im Ulmer Theater einschlagen.

© Foto: Ulrich Hahnel

Das Foto von Ulrich Hahnel entstand zwischen 21 und 22 Uhr vom Michelsberg aus in der Zeppelinstrasse aufgenommen. Es zeigt, wie ein Blitz das Ulmer Theater „trifft“.

Unwetter Alb-Donau-Kreis Starkregen und Gewitter Bilderstrecke öffnen

Unwetter und Gewitter in BW und Bayern auch am Dienstag

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Dienstag vor starkem Gewitter. Vor allem der Süden Deutschlands ist betroffen. Mancherorts kann es laut DWD sogar zu Tornardos kommen. Die Unwetterwarnungen im Überblick.