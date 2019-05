„Große Worte auf der großen Bühne“ beim Poetry Slam im Roxy in Ulm. Am 1. Juni ist es wieder so weit – und bei uns gibt es Tickets zu gewinnen!

Beim Poetry Slam treten die einzelnen Wettstreiter auf die Bühne und geben eigene Texte in maximal sechs Minuten zum Besten. Am Ende bewertet das Publikum durch Applaus die einzelnen Gedichte, Raps oder Geschichten und bestimmt so den Sieger. Alles ist erlaubt: Schreien, flüstern, jaulen, keuchen, pfeifen, rappen. Die Waffen: Poesie, Stimme und Körper.

Für alle, die noch nie einen Poetry Slam besucht haben, hier ein Vorgeschmack, was in etwa auf die Besucher zukommt. Das Video zeigt den Auftritt von Christian Ritter mit dem Titel „Männer und Frauen“

Weitere Videos vom Poetry Slam im Ulmer Roxy findet ihr hier.

Wir verlosen 3x2 Tickets – so kannst du gewinnen

Tickets kosten an der Abendkasse 12 Euro – bei uns bekommst du sie mit etwas Glück für lau. Um teilzunehmen, muss der entsprechende Instagram-Post auf dem Instagram-Kanal der SÜDWEST PRESSE innerhalb der Laufzeit des Gewinnspiels (siehe Teilnahmebedingungen) geliked und kommentiert werden.

Der Gewinner/die Gewinnerin wird am 29. Mai per Zufallsgenerator ermittelt und bekommt eine Direktnachricht auf Instagram von uns. Wir wünschen viel Glück!

