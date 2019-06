„Praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners“ gibt es am 14. Juni im Roxy in Ulm zu hören. Bei uns gibt’s Karten für die vergnügliche Solo-Show von Heike Feist.

Sex, Lügen und Lippenstifte! In ihrer Solo-Show rechnet Cavewoman Heike Feist mit den selbsternannten "Herren der Schöpfung" ab. Mal mit der groben Steinzeitkeule, mal mit den spitzen, perfekt gepflegten Nägeln einer modernen Höhlenfrau.

Doch keine Sorge: Cavewoman ist kein feministischer Großangriff auf die gemeine Spezies Mann, sondern vielmehr ein vergnüglicher Blick auf das Zusammenleben zweier unterschiedlicher Wesen, die sich einen Planeten, eine Stadt und - am schlimmsten - eine Wohnung teilen müssen.

Am Freitag, 14. Juni, könnt ihr euch das Comedy-Stück mit Heike Feist ab 20 Uhr im Ulmer Roxy ansehen.

Wir verlosen 3x2 Tickets – so kannst du gewinnen

Tickets für Cavewoman kosten an der Abendkasse 24 Euro - bei uns bekommst du sie mit etwas Glück für lau. Um teilzunehmen, schickst du uns bis Donnerstag, 13. Juni (10 Uhr) eine E-Mail an online-redaktion@swp.de mit dem Betreff „Gewinnspiel Cavewoman“.

In der Mail muss dein voller Name und deine Adresse stehen. Der Gewinner/die Gewinnerin wird am 13. Juni (ab 16 Uhr) per Zufallsgenerator ermittelt und bekommt eine Mail von uns. Wir wünschen viel Glück!

