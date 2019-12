Ariane Müller, Comedy und Rock’n‘Roll-Beauftragte, lädt ihre Lieblingskünstler für die letzte und beste Show des Jahres ein!

Ab 17 Uhr geht es im Ulmer Roxy hoch her: Eine Mischung aus Comedy und Live-Musik erwartet das geneigte Publikum. „Natürlich mit Suchtpotenzial - Julia Gámez Martín aus Berlin reist an, Zauberer und Comedian Helge Thun wird erscheinen, aber auch Comedy Legende Ernst Mantel (Kleine Tierschau, Ernst & Heinrich) spielt auf! Rock of Ages Star Sascha Lien wird ins Mikro schmettern und Gitarren-Genie Yasi Hofer feuert ihre Soli ab!“, kündigt das Roxy sein Silvester-Event an.

Wir verlosen 3x2 Tickets – so kannst du gewinnen

Tickets für „Silvester, Baby!“ (Nachmittagsschau) kosten an der Abendkasse 42 Euro - bei uns bekommst du sie mit etwas Glück umsonst. Um teilzunehmen, schickst du uns bis zum 27. Dezember (20 Uhr) eine E-Mail an spielen@swp.de mit dem Betreff „Gewinnspiel Silvester Baby“.

In der Mail muss dein voller Name und deine Adresse stehen. Der Gewinner/die Gewinnerin wird am 27. Dezember 2019 (ab 20 Uhr) per Zufallsgenerator ermittelt und bekommt eine Mail von uns. Wir wünschen viel Glück!

